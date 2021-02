Le prohíben a jubilado apostar, porque ‘ya gastaba demasiado a la semana’

La Lotería Nacional de Reino Unido ha expresado su preocupación por un jubilado de 75 años y le ha prohibido seguir apostando en línea ‘porque gasta demasiado’, por lo que ha suspendido su cuenta por 3 meses.

El hombre ha presentado una queja formal, señalando que está siendo discriminado. Sin embargo, el organismo dice que el usuario ‘está jugando más que el jugador promedio’ y que sus reglas de ‘juego responsable para proteger a quienes apuestan demasiado limitan los gastos en línea a 500 libras semanales’, que son 13750 pesos aproximadamente, reporta el diario local Hull Daily Mail.

Un exfuncionario de la lotería, citado por el medio, reveló que el hombre gastaba unas 400 libras semanales, 11 mil pesos, pero el jubilado se defiende diciendo que entiende las políticas de la empresa y que siempre ha sabido manejar sus finanzas, manteniendo los gastos de apuestas por debajo del límite permitido.

Según explica, tiene problemas para salir a caminar y su única distracción son los juegos en línea. "Siento que me están discriminando. Si tuviera más movilidad, iría a la tienda de la esquina y compraría cualquier cantidad de boletos sin que el comerciante me restringiera", comenta. Niega además ser adicto al juego y asegura que simplemente disfruta de la dinámica. "Es mi dinero, se me debería permitir hacer lo que quiera con él. No acepto esto", añade.

La Lotería Nacional a su vez dice que no es posible levantar la prohibición porque, aunque él sienta que no se está excediendo en gastos, ‘el modelo de análisis de comportamiento demostró lo contrario’. "El principio rector de la Lotería Nacional siempre ha sido que queremos que mucha gente juegue un poco, en lugar de que unos pocos jueguen mucho", lee su comunicado.