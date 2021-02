Sin tanto alarde

El Club Santos Laguna amaneció ayer en la cima del actual torneo del futbol mexicano, así dejaron las cosas desde la noche anterior, tras su empate en casa frente América, y así lo presumieron de manera inmediata en sus redes. ¿Y qué creen? La respuesta general fue: “ya van a empezar”.

Sí, las redes sociales solo son un termómetro parcial de lo que pasa en realidad por la mente de los aficionados, pero los que se manifiestan a través de ellas tienen sus razones para no querer empezar a celebrar tan temprano; es apenas la jornada 4.

“A ver cuánto nos dura”, “El plantel es corto”, “No convencen”, “Así pasó cuando fuimos súper líderes y en el primer partido nos echaron”, “Denle gracias a Santiago Muñoz que le salvó el partido a Almada” y demás comentarios pueden leerse en el post triunfalista de los Guerreros. Los aficionados tienen razón.

Si bien, Santos se fue a dormir en la cima de la tabla general, Monterrey podría cambiar las cosas si hoy vence en casa a La Franja. Pero eso es lo de menos; incluso si Rayados no consigue el triunfo y los Guerreros permanecen al menos una semana más en el primer lugar, lo importantes no es llegar primero, sino saber llegar (dijo un sabio). Tal aseveración no puede ser más acertada en nuestra liga.

Hemos visto una y otra vez caer al súper líder a las primeras de cambio e insisto, ¡apenas vamos en la jornada 4! Pero volvemos a lo mismo, al tema de semanas recientes, el trabajo de las redes hoy es que la gente tenga de qué hablar; poner a la marca ahí, en boca de todos. Siendo así, el equipo de casa ahí la lleva.

Y sí, un canterano con apenas 48 minutos en Primera División le salvó el partido al Santos. Muñoz, nacido en Texas, Estados Unidos, entró de cambio en el encuentro del domingo para resolver de cabeza en un contrarremate y poner las cifras definitivas; 1-1 y los Guerreros mantienen el invicto en el torneo. Nada mal para un plantel tan marcado por las ausencias. La buena noticia es que con poco, están haciendo mucho, y en camino viene Andrés Ibargüen (ese sí suena a refuerzo).

Imagínense lo que ha de significar el gol del domingo para el joven Muñoz. Marcar el del empate casi en su debut en Primera, ante el América, apenas a los 18 años de edad. Lo único “malo”: su festejo fue en un estadio casi vacío. Por lo pronto, comenzó bien el muchacho y ya tendrá algo que contarle a sus nietos.

En otra parte del mundo, los Tigres se alistan para encarar su primer Mundial de Clubes y vaya lío en el que se quisieron meter algunos jugadores al decir que no iban en representación de México. En primer lugar, que odiosos son; al resto de los aficionados de los equipos en el país le da igual si los jugadores se sienten representantes o no, como para que los jugadores quieran tomar tal protagonismo fuera de la cancha.

Además, el equipo felino sí viaja como el representante, no de México, ¡de una confederación completa! Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, queramos que nos represente ese equipo o no, así es. Digo, en lo personal no es algo que me enorgullezca, pero ellos se ganaron ese lugar al levantar el trofeo que habían menospreciado en años anteriores. Ahí está que Nahuel Guzmán se tuvo que tragar sus palabras y obedecer al “patrón”, como él mismo responde en un tuit. Que les vaya bien, que les vaya mal… me da igual.

Este domingo que viene se jugará el Súper Tazón y eso sí es un acontecimiento importante, pues como dijo Rafa Rosell, “los mexicanos ya lo hicimos una tradición y llegue quien llegue, ese partido no nos lo perdemos; hacemos celebración entorno a él”.

El odiado Brady y el joven Mahomes, frente a frente; la leyenda contra el sucesor, ¿será momento de soltar la estafeta? Yo creo que sí, pienso que el domingo habrá bicampeón sin necesidad de tanto alardear.

Por hoy, es todo. Síganme en Twitter: @Foko_54. Respondo también en @Champs_mx.

Eduardo Sepúlveda // @Foko_54