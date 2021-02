Hacen negocio con el dolor

En Querétaro, a pesar de las restricciones sociales y comerciales para tratar de contener los estragos de la pandemia, el número de contagios y nuevos casos de Covid-19 no cede.

El cubrebocas, las caretas y el gel antibacterial son materiales de uso diario para las familias queretanas desde hace casi un año. Sin embargo, durante los últimos meses, un nuevo insumo médico se ha vuelto fundamental para cada familia e incluso se encuentra escaso.

Los tanques de oxígeno son una de las principales herramientas que permiten que personas diagnosticadas con Covid-19 puedan respirar sin complicaciones, y debido a la cantidad de casos graves de Covid-19 en el estado, la búsqueda de estos tanques se ha convertido en un verdadero calvario.

La necesidad reciente de las familias queretanas por conseguir un tanque de oxígeno, sea lleno o vacío (para rellenarlo después), ha provocado costos exuberantes de estos recipientes que se venden en línea hasta en 15 mil pesos.

Algunas familias tienen suerte y reciben de algún familiar o amigo un tanque de oxígeno usado, mismo que rellenan por un costo entre 500 y 800 pesos (el precio depende de la capacidad de cada tanque).

Para algunas familias, la búsqueda de tanques de oxígeno en Querétaro resultó imposible, y no tuvieron más opción que traer un tanque desde la Ciudad de México, siempre a contrarreloj, pues de eso dependía, literalmente, la vida de sus familiares.

Monserrath Olvera y su familia dieron positivo a Covid-19 hace algunas semanas. Ella, al igual que su hermana y su mamá padecieron la enfermedad sólo con síntomas leves; sin embargo, su padre presentó algunas complicaciones, por lo que fue internado en un hospital particular.

Luego de algunos días, el padre de familia se estabilizó y estaba listo para volver a casa, pero las autoridades sanitarias advirtieron que no podría ir a casa hasta que no tuvieran en su domicilio particular un tanque de oxígeno de la mayor capacidad posible.

Dicho esto, Monserrath se puso manos a la obra y buscó por todos lados tanques de oxígeno en venta o renta, y para su sorpresa, algunos tanques estaban a la venta en más de 40 mil pesos.

"Lo primero que hice por recomendación de los propios médicos, fue llamar a Grupo Infra en Querétaro para pedir informes, pero jamás me contestaron. Llamé también a la Línea Covid y ahí me dijeron que me comunicara al IMSS, entonces así lo hice, llamé al IMSS y también al ISSSTE, me dijeron que ellos sí podían rentarme tanques de oxígeno, pero que mi papá debía estar internado en un hospital público, y esa no era la situación de mi papá, él estaba en uno privado y ya estaba listo para volver a casa, sólo necesitábamos el tanque", narra.

"Seguí buscando en internet y encontré un número telefónico de una empresa que tenía en venta y renta tanques de oxígeno, les llamé y pregunté si contaban con equipos, me dijeron que ya no tenían, pero que me avisaban cuando tuvieran equipo para rentar, pero nunca me regresaron la llamada. Con ellos el precio en renta era de 4 mil pesos por semana, y en venta estaban entre 35 mil y 45 mil pesos, con capacidad para 2 semanas, que era lo que yo necesitaba".

Monserrath Olvera continuó con su búsqueda por internet, y encontró una oferta que parecía increíble: unas personas vendían un tanque de oxígeno en 4 mil pesos, Monse no pudo dejar pasar la oportunidad y de inmediato quiso concretar la compra; sin embargo, se enfrentó a un segundo obstáculo, y es que el tanque no se encontraba en Querétaro, sino en la Ciudad de México.

"Busqué otra opción y en internet encontré un tanque que estaba lleno, con aditamentos, llantas, manguera y regulador de oxígeno; hablé por teléfono, les pregunté por el tanque, me mandaron fotos y tenía costo de 4 mil pesos, apalabré la compra, pero el único inconveniente es que no estaban en Querétaro, el vendedor estaba en la Ciudad de México y esta persona me hacía el énfasis de comprarlo ese mismo día, me pedían que asegurara la venta porque los tanques están muy demandados, porque en cualquier momento podía llegar otro comprador".

"No tuve otra alternativa y uno de mis familiares que está en la Ciudad de México fue que lo compró, nos entregaron el tanque de oxígeno sin problemas. Aquí en Querétaro jamás encontré en renta, sólo había en venta y los precios eran carísimos, para mí era muy complicado adquirir uno".

En Querétaro, una de las principales distribuidoras de oxígeno medicinal es la empresa Infra, ubicada en el Parque Industrial. No obstante, la carga de trabajo es tanta que ya ni siquiera contestan los teléfonos, por lo que las familias optan por hacer filas afuera de la empresa y esperar su turno para rentar o rellenar sus cilindros.

Para la contratación de un tanque de oxígeno medicinal en la empresa Infra se requiere un depósito de 4 mil 200 pesos, la renta mensual es de 415 pesos, y la recarga de oxígeno tiene un costo de 570 o 885 pesos, dependiendo de la capacidad del tanque, que puede ser de 6 mil o 10 mil litros.

Otros de los requisitos que piden para el trato son: copia de credencial de elector del paciente y de un familiar, comprobante de domicilio, estado de cuenta de tarjeta de débito con nombre del titular y copia de receta médica.