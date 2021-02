Goleadas en casa

as actuales campeonas de la Liga MX, las Tigres UANL, se impusieron anoche 3-0 a las Guerreras en el Estadio Corona, en el duelo que cerró la cuarta jornada del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil.

A pesar de brindar un aceptable primer tiempo y cuando parecía que se irían al medio tiempo al vestidor con el empate a cero goles, las felinas se adelantaron en el marcador a través de Katty Martínez, para tomar la delantera que ya nunca más soltarían.

En el complemento, las visitante sobrellevarían las acciones, para anotar dos tantos más, uno de ellos un desafortunado autogol de la capitana albiverde Cinthya Peraza, mientras que Stephany Mayor cerró la cuenta, con una espectacular jugada individual.

Fue así que el equipo lagunero al mando de Jorge Campos, encaró el primero de tres enfrentamientos que tiene programado en un lapso de ocho días. El jueves por la tarde en León, visitarán a las Esmeraldas.

El cuadro albiverde trabajará este martes en el Territorio Santos Modelo (TSM) y posteriormente viajará al Bajío. Cabe recordar que las santistas tienen un compromiso pendiente, frente a Puebla, el cual corresponde a la jornada inaugural y se jugará el 22 de febrero en el Estadio Corona.

En otros resultado de ayer, en trepidante encuentro celebrado en Coapa, las Águilas del América y las Diablas Rojas del Toluca, igualaron 2-2, mientras que en la Bella Airosa, las Tuzas sorprendieron a las Chivas, al vencerlas por la mínima diferencia.

Respecto a la tabla de posiciones, las de la Comarca marchan en el lugar 14, un punto menos que la Fiera, su rival de pasado mañana, que en esta jornada sucumbió en la Perla Tapatía, ante las líderes del certamen, las Rojinegras del Atlas.

