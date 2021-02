VIRAL: Descubre que el profesor que le 'imparte clases en línea' falleció en 2019

Fue a través de Twitter que Aaron Ansuini, estudiante de la Universidad Concordia, de Montreal, Canadá, compartió un 'hilo' en el que narró como descubrió que el profesor que le impartía clases en línea sobre la Historia del Arte, había muerto desde 2019, pero que su nombre continuaba siendo utilizado por la escuela.

"Me acabo de enterar de que el profesor de este curso en línea que estoy dando falleció en 2019, y técnicamente todavía está dando clases. Estoy aprendiendo de las conferencias grabadas antes de su fallecimiento", detalló en un tuit.

HI EXCUSE ME, I just found out the the prof for this online course I’m taking *died in 2019* and he’s technically still giving classes since he’s *literally my prof for this course* and I’m learning from lectures recorded before his passing

..........it’s a great class but WHAT