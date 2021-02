Van contra quienes realicen 'piñatas'

Los operativos realizados por la Policía COVID y Protección Civil de Monclova se extenderá a los domicilios donde se detecte que realicen fiestas infantiles o "piñatas", anunció Yessica Barco, titular de ambas dependencias.

La directora del grupo Vigilancia COVID explicó que se busca evitar que los niños puedan ser contagiados y portadores del virus SARS-coV-2 y que puedan llevar éste a sus hogar y puedan infectar a sus padres, abuelos y demás familiares a los que les pueda representar alto riesgo enfermar.

La también directora Interina de Protección Civil señaló que los niños, en su mayoría, son asintomáticos pero no dejan de ser portadores del virus.

Destacó que las probabilidades para que un niño se vea afectado físicamente con los síntomas COVID son pocas, aunque no lo descartó y señaló que el riesgo más potencial es que el pequeño, por lo general es asintomático, puede resultar infectado durante la fiesta y al regresar a su hogar y propagar la enfermedad.

OPERATIVOS

Dio a conocer que se han realizado operativos en salones de eventos sociales para asegurarse que cumplan con el aforo permitido y con las medidas preventivas.

Agregó que también se realizan revisiones en bares y cantinas, "pero ahora las acciones se extenderán (a las colonias y las viviendas) para revisar los puntos donde se realicen fiestas infantiles".

Las recomendaciones a la ciudadanía son que si no hay un motivo especial para salir de casa no lo hagan y que "salir a fiestas definitivamente no es una actividad prioritaria".

El objetivo es reducir el índice de contagios y los departamentos a su cargo, coordinador con Ecología y Seguridad Pública, vigilan que las actividades comerciales, sociales y la movilidad en general se haga dentro lo establecido por el Subcomité de Salud en la Región Centro Desierto.

Se pretende, dijo, evitar que actividades como reuniones, fiestas infantiles, carnes asadas con una concentración de gente mayor a la permitida no se lleven a cabo.

Sanciones

Intensifican acciones: *El operativo de Vigilancia COVID-19 llegará a los festejos en domicilios particulares. *Las fiestas infantiles son un foco de infección, por lo que dispersarán piñatas.