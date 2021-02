Lideran Ceferesos de Coahuila y Durango en funcionarios sancionados

Los estados de Coahuila y Durango se colocaron entre las entidades donde más servidores y servidoras públicas que laboraban en los penales federales, fueron sancionados, esto luego de que cayeran en irregularidades que violaran tanto sus derechos de legalidad, como los derechos humanos.

Tras publicarse los resultados del el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el año 2019 el Cefereso No. 15 de Chiapas, el No 1 Altiplano y el No. 14 de Durango fueron los tres centros penitenciaros con la mayor cifra de personal sancionado, concentrando 62.9% del total nacional.

En ese sentido el penal federal de Chiapas tuvo 118 funcionarios sancionados, el Altiplano 100, así como Durango con 75.

Por otro lado, en cuarto lugar se encontró el penal federal No. 18, ubicado en Mesillas, Ramos Arizpe, Coahuila, con un total de 45 trabajadores, de los cuales la mayoría fueron custodios sancionados.

Por lo anterior, a nivel nacional, durante 2019, se impusieron 643 sanciones disciplinarias a los servidores públicos de los centros penitenciarios federales, de ellas, la más común fue amonestación con 74.5%.

COAHUILA EN PRIMER LUGAR POR QUEJAS

En el año 2019 Coahuila se encontró en primer lugar, donde los internos del penal federal de Ramos Arizpe, presentaron más solicitudes de quejas ante un organismo público de derechos humanos.

Al cierre de 2019, 18 centros penitenciarios federales contaron con alguna unidad y/o área encargada de la recepción y/o atención de quejas presentadas por las personas privadas de la libertad.

En ellas, se presentaron 11 472 quejas, de las cuales, el Cefereso No. 16 CPS Femenil Morelos concentró 50.4 por ciento.

No obstante, en ese mismo año, en 16 centros penitenciarios federales, la población privada de la libertad presentó 111 solicitudes de queja ante algún organismo público de protección de derechos humanos.

Del total de solicitudes de queja, 54.1% se registraron en el Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila con un total de 60 quejas.

HUBO 66 CONFLICTOS ENTRE AMBOS PENALES

Durante 2019, ocurrieron 662 incidentes a nivel nacional en los penales federales, en los cuales estuvieron involucradas mil 535 personas.

Del total de incidentes 344 fueron riñas y 318 de otro tipo. La mayoría de los incidentes con 114, se registraron en el Cefereso No 5 Oriente.

En ese sentido en los penales federales de Coahuila y Durango hubo 40 y 26 incidentes respectivamente. Coahuila se encontró entre las siete entidades con mayor número de incidentes.