Analizan en CDMX ampliación de Línea 7 del Metrobús

Ante el nuevo programa parcial de desarrollo urbano de Lomas de Chapultepec, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se analiza si es viable la ampliación de la Línea 7 del Metrobús, que va de Indios Verdes a Campo Marte, por lo que podría haber una consulta ciudadana para saber si es factible expandir o no.

"Sería importante que se hiciera (la ampliación), pero no vamos hacer nada sin que haya la consulta adecuada con todos los vecinos. Cuando se hizo la Línea 7 había muchas personas que se oponían, entonces tenemos que ver ahora si es viable o no es viable y esperar un poco para que pueda haber una consulta ciudadana para saber si es factible ampliarla o no".

En videoconferencia, la mandataria explicó que actualmente en la Línea 7 se encuentran realizando diversos ajustes debido a que hay un espacio muy reducido de la vialidad en Paseo de la Reforma en la última parada por lo que se encuentran realizando análisis para resolver el problema.

Cabe mencionar que el programa parcial destaca el proyecto de ampliación de la línea 7 del Metrobús que corre por Paseo de la Reforma, para crear un sistema de transporte complementario de Auditorio Nacional a Santa Fe, con 70 autobuses de piso bajo que correrían por el carril lateral sin afectar el arbolado ni los camellones.