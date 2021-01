Hombre se incinera a sí mismo en plena calle y sobrevive

El acto de autoinmolación ocurrió en Moscú, Rusia, sobre una concurrida calle cerca de la Plaza Roja, cuando un hombre se vertió gasolina sobre su cuerpo y procedió a prenderse fuego en lo que pareció ser un acto de suicido o protesta.

Varios testigos acudieron hasta el hombre e intentaron extinguir la llamas al arrojarle nieve hacia su cuerpo. Una vez que lograron apagar el fuego, el hombre fue trasladado a un hospital, en donde se encuentra en una condición grave, según el portal Ruptly.

Se desconoce la identidad y motivos del hombre , pero el medio ruso TASS anunció que su acto no está relacionado con las protestas ocurridas el fin de semana en apoyo a la figura de oposición Alexey Navalny, revelando que la víctima tiene una débil salud mental y además se enfrentaba a una disputa de propiedad y problemas económicos.

A man is reportedly in serious condition after dousing himself in petrol and setting himself alight in #Moscow https://t.co/3Wfqrt4y0c pic.twitter.com/XsJeYFwAiH