"A la memoria de mi amigo Ing. Carlos Vílches Q.E.P.D."

Esta actividad tan rutinaria para los seres vivos incluyendo a los humanos, la realizamos sin la conciencia que merece. En efecto la llevamos a cabo de forma inconsciente y consciente. Hoy respirar es una función que reconocemos su importancia ya que incluso nos medimos la oxigenación.

Sabemos que uno de los órganos que afecta el COVID-19 son los pulmones y, por ello, se necesita para poder sobrevivir de los aparatos respiradores o de los tanques de oxígeno.

El aire contiene diversos gases que son mezclados como son el oxígeno y el dióxido de carbono, entre otros, este proceso de oxidación lo llamamos "Respiración". El aire, además de las sustancias mencionadas, contiene un elemento de vital importancia: el prana.

La relevancia del aire me hace recordar el inicio de la filosofía que se da con un grupo de pensadores radicados en Mileto. Estos pensadores conocidos como los presocráticos tratan de dar respuesta al principio o arjé del universo. Uno de ellos, de nombre Anaxímenes señala que el aire era el origen, resulta que no estaba tan equivocado ya que si nuestros pulmones no pueden recibirlo o inhalarlo dejamos de existir.

Hay muchas disciplinas o actividades que usan cotidianamente en sus ejercicios la respiración, ello tiene por objeto, entre otros, el fortalecimiento de nuestra capacidad pulmonar, razón por la cual, es recomendable practicar algunos de ellos, como por ejemplo el yoga.

Advierto que los vientos que soplan no se respiran tranquilos, el COVID-19 sigue transportándose por el aire y haciendo daño al sistema respiratorio de miles de personas en el mundo que están luchando contra este padecimiento, a ellos les deseamos su pronta recuperación y a todos los demás que nuestro sistema respiratorio siga fuerte como una ceiba.

Otras personas desgraciadamente lucran indebidamente con esta pandemia, ofreciendo vacunas inexistentes por internet o robándoselas de los hospitales. Lamentablemente hoy se respira un ambiente tenso, crítico, lejos de armonioso y diría hasta beligerante. Los políticos discuten y se atacan por cualquier aspecto relacionado con esta pandemia, hasta por la adquisición de las vacunas. Este tema es de escala mundial, porque los laboratorios no están cumpliendo los tiempos y cantidades vendidas. A poco más de un mes de que se inició la vacunación en el mundo, tan solo 10 países concentran el 87 por ciento de las dosis que han sido aplicadas globalmente. Por ello el Gobierno busca vacunas donde puedan producirse y venderse, esperemos que la autoridad conocida como Cofepris actúe con diligencia y rapidez.

Debemos de entender una de las lecciones de esta tragedia, se requiere un espíritu fuerte con aire que pueda soplar vientos de unidad, de concordia, de armonía, y de solidaridad, para hacer frente a este virus que esta arrasando con la vida de nuestros semejantes.

Reflexionemos y respiremos antes de lanzar la bocanada de aire con fuego, la gente se está muriendo porque no tienen aire en sus pulmones, mejor unir fuerzas para salir adelante y que todos podamos: Respirar.

