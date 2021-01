Periodista denuncia por amenazas a diputada de Morena en Tamaulipas

El periodista Carlos Alberto Figueroa Calderón presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de la diputada local de Morena, y aspirante a la alcaldía de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas Villarreal, "por los posibles hechos que pudieran configurar algún delito, como es el de amenazas y el que le resulte".

En la denuncia, Figueroa citó como antecedente que el 23 de Enero del 2021 se celebró una reunión en plena pandemia por COVID-19, en la que Carmen Lilia Cantúrosas premió a unos jóvenes influencers, quienes en la reunión se encontraban sin cubrebocas y sin tomar las medidas sanitarias, "y con fecha del 25 de enero del 2021, por ser parte del trabajo, el suscrito cubrió la nota y se dio la publicación".

Las imágenes de la fiesta fueron difundidas en redes y se observa a la legisladora felicitar "a los jóvenes influencers y emprendedores que aportan mucho en nuestra ciudad".

La publicación generó polémica debido a que algunos de los asistentes olvidaron portar el cubrebocas.

Esta situación fue abordada en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con la descripción de la fiesta y un audio en el cual Carmen Lilia Cantúrosas le reclamó la publicación al periodista: "Nada más que te acuerdas, yo nada más te aviso, nada más que no te sorprendas el día de mañana cuando yo sea presidente municipal, porque lo voy a hacer, porque yo te voy a pagar lo mismo que tú me estás haciendo a mí, te la voy a regresar Carlos, eh".

Sobre esta llamada, en la denuncia penal, Carlos Figueroa especificó que la recibió el pasado 25 de enero, aproximadamente a las 23:38 horas, vía Messenger, por parte de Óscar Mario Hinojosa Ramírez, quien le dijo que le iba a pasar a una amiga, que resultó ser su esposa, Carmen Lilia Cantúrosas.

"Se encontraba muy molesta con el suscrito por la publicación que realicé, pasando a un tono más agresivo por parte de ella y después del intercambio de palabras, me amenazó, tanto al suscrito como a mi familia en hacernos daño, la cual duró su llamada aproximadamente 5 minutos y al hacer tan repetitivas sus amenazas empecé a grabar la llamada, por espacio de dos y medio minutos, diciéndome entre otras cosas que espero que un familiar tuyo no esté metido en algo y me lo esté llevando entre las patas", refirió.

Como respuesta, relató Figueroa, le respondió que solo hizo su trabajo.

Como parte de la denuncia, pidió a la autoridad que se investigue la situación, porque tiene temor fundado de que cumpla sus amenazas y sufrir daño él o su familia.