Plan de vacunación contra COVID es más ambicioso: Reyes Flores

Durante su reciente visita a Piedras Negras, Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno Federal en Coahuila; manifestó que el programa de vacunación contra el COVID-19 es un plan sin precedentes y ambicioso, pues buscan llevar la vacuna incluso a aquellos que no pueden acudir a un centro de vacunación para aplicársela.

El funcionario federal, señaló que se contempla acudir al domicilio de los adultos mayores que no pueden trasladar y aseguró que dicho procedimiento es un principio de justicia y de dignidad, pues no se puede complicarles el proceso a aquellas personas que no se pueden mover y por ello, hay que ir a vacunarlos.

"Es un gran reto, no son enchiladas la meta que se ha propuesto el Gobierno de México de llegar los rincones más escondidos del país y llegar hasta el domicilio de la gente que no puede salir para llegar a un centro de vacunación y aplicarse la vacuna", señaló Flores Hurtado.

Aseguró que ya se tiene experiencia en llegar a los rincones del país, pues se realiza en cada operativo de pago a beneficiarios de programas sociales y hay casos en los que se acude a pagarles directamente a su domicilio, precisamente por la imposibilidad de salir de ella.

Con relación al plan de acudir a vacunar a sus domicilios a los adultos mayores que así lo deseen, pero que no pueden trasladar de a un centro de vacunación, y la atención que deben proporcionarse en caso de alguna reacción; detalló que por acudirá la brigada completa.

Y es que, las brigadas de vacunación están compuestas por un médico, una enfermera o enfermero, así como cuatro servidores de la nación, efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional y volintarios.