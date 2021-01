De sociales

Hola, Hola... Bienvenido Febrero.

El pasado jueves 31, en las paradisiacas playas de Puerto Vallarta, lugar donde radica, la reconocida pintora Ana Fuentes, festejo su cumpleaños. Desde muy temprano recibió múltiples felicitaciones de familiares y amigos. Por cierto, está preparando nueva colección y muy pronto nos la dará a conocer. ¡Congratulaciones!

Regreso a los brazos de Dios Padre, el pasado martes 19, el estimado caballero Xavier Quintanilla Casas, sinceras condolencias a la familia Quintanilla García, en especial a sus hijos Javier y Anabel; Hilda y Carlos; Ana Isabel y Gabriel, a sus nietos, bisnietos y demás familiares. Me uno en oración por su eterno descanso y que reciban la fortaleza en su ausencia.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, Maestro Omar Lozano Cantú, le otorgaron merecido reconocimiento a Gerardo Martín Sarabia, por su Sexto Quinquenio, al servicio de esta prestigiada Casa de Estudios. ¡Enhorabuena! Y que sean muchos más.

Culminó su misión en la tierra, la estimada dama Patricia Pérez del Olmo de Segura, mis condolencias a la familia Segura Pérez, en especial a su esposo Bernardo Segura Gurza, a sus hijos Paty, Berny y Anacris, así como demás familiares. Desando que Dios Padre les de paz, tranquilidad y resignación por tan irreparable pérdida.

La estimada Ruca de la Parra Lack, el próximo viernes 5, le cortará una hoja más al calendario, estoy segura que recibirá los mejores deseos de sus múltiples amistades y seres queridos. Desde aquí un abrazo.

Felicidades al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, por su extraordinaria labor, además ha pensado en nuestro bienestar, sobre todo en salud y seguridad de todos los coahuilense. Como lagunera, externo mi agradecimiento por su preocupación.

Casa Iñigo invita a sus Ejercicios Espirituales del 26 de marzo al 3 de abril, dirigidos por el Padre Enrique Ponce de León, S.J., en las dos modalidades presenciales y virtual vía Zoom. Para más información comunicarse al teléfono 871-712-87-12 o en Facebook Casa Iñigo Torreón.

Continué disfrutando de los eventos culturales que realizara el Teatro Isauro Martínez, desde la comodidad de su hogar, vía Facebook Teatro Isauro Martínez. El próximo miércoles 17 en punto de las 18:00 hrs., llevaran a cabo la presentación del libro Oscuros Soliloquios de la autoría de Miguel Ángel Centeno, con la participación del maestro Jaime Muñoz Vargas y Elena Palacios, la transmisión en vivo será desde el escenario del Teatro Alfonso Garibay. No se lo pierda.

Con la intención de que lo tengan presente, les comparto lo siguiente: Calendario Cuaresma, Semana Santa y Pascua 2021. Miércoles de ceniza / Febrero 17; Viernes de Dolores / Marzo 26; Domingo de Ramos / 28 Marzo; Lunes-martes-miércoles Santo / Marzo 29, 30 y 31; Jueves Santo / Abril 1; Viernes Santo / Abril 2; Sábado

de Gloria / Abril 3; Domingo de Resurrección-Pascua / Abril 4; 2° Domingo de Pascua: Señor de la Misericordia / Abril 11.

Les transcribo una información sobre el origen de la palabra RAMERA… Hacia fines de la Edad Media, era costumbre colgar un ramo de flores en la puerta de los prostíbulos, así para indicar que no se trataba de viviendas particulares y llamar de esta manera la atención de los clientes. Las prostitutas, así marcaban sus aposentos para distinguir su establecimiento del resto. Por esa razón empezaron a llamarlas “rameras”, una palabra que les sonaba más recatada que prostituta. Este vocablo aparece registrado por primera vez en español a finales del siglo XV, como, por ejemplo, en La Celestina (1499), de Fernando de Rojas: “Esta mujer es marcada ramera, según tú me dijiste, cuanto con ella te pasó has de creer que no carece de engaño. Sus ofrecimientos fueron falsos y no sé yo a qué fin”. En Isidoro de Sevilla (s.VI-VII) encontramos la siguiente afirmación: “Ramus ad ianuam appensus corpus vendibile significat”. (#Traducción: Una rama colgada a la puerta, significa cuerpo a la venta.

Continuando con Agustín de Iturbide… El 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala, ? un programa político de veinticuatro puntos, cercano tanto a los tradicionalistas católicos como a los liberales. Entre los puntos más importantes se declaraba la independencia de Nueva España, se proponía un régimen monárquico moderado constitucional adecuado a la entidad cuyo trono era ofrecido a Fernando VII de España o a alguno de sus hermanos, así como la exclusividad de la religión católica «sin tolerancia de otra alguna».? Iturbide envió el documento al virrey Apodaca, al arzobispo Pedro de Fonte, al canónigo Matías Monteagudo, a los oidores Isidro Yánez y José María Fagoaga, al síndico Juan Francisco Azcárate y Lezama, así como a otros personajes importantes de la capital. Propuso además formar la Junta Gubernativa tal y como lo señalaba el punto cinco del documento. En una carta particular dirigida a Apodaca, Iturbide le pidió presidir la Junta Gubernativa, le expuso que no creía que Fernando VII hubiese jurado voluntariamente la Constitución de Cádiz y que si el monarca o su familia accedían a gobernar Nueva España, se podría redactar una constitución moderada, la cual permitiría el fuero del clero y reintegraría las preeminencias de las que habían sido despojados los miembros de la Iglesia. Hasta la próxima y recuerda…

