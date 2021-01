Luego de cinco días de haber dado positivo a COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció este viernes en un video desde Palacio Nacional, "para que no haya rumores ni malos entendidos" sobre su salud, pues, señaló, ya está pasando la etapa crítica.

En un video difundido en YouTube, el Titular del Ejecutivo federal recorrió, sin cubrebocas, pasillos de Palacio Nacional, en donde aseguró que ha estado pendiente de la pandemia, la cual "no nos ha rebasado"; agradeció las muestras de cariño que ha recibido de otros mandatarios del mundo, así como de diversos sectores, incluso de "adversarios políticos".

"Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio, todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica.

"Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa, pero eso sí, he estado trabajando, muy pendiente de todos los asuntos públicos y en particular de la pandemia".

En la grabación, el presidente López Obrador comenta que la pandemia "no nos ha rebasado" y reveló que para febrero llegará desde la India un lote de 870 mil vacunas de AstraZeneca.

Informó que el próximo 10 de febrero se prevé que se reanude la llegada de las vacunas Pfizer, con un millón 500 mil más, por lo que se espera que, en total de envíos de las diversas marcas de antígenos, en febrero lleguen a México alrededor de 6 millones de dosis.

El mandatario recordó que habló el pasado lunes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ofreció enviar 870 mil dosis de la vacuna Sputnik V a finales de la próxima semana.

"También conseguimos vacunas, aparte del convenio que tenemos con ellos y que aquí en México se están elaborando estas vacunas, se están envasando, vamos a traer de la India, del laboratorio de AstraZeneca. Vamos a tener para febrero alrededor de 870 mil dosis, igual que la Sputnik V, 870 mil.

"Ya establecimos comunicación con Pfizer, no sé si alcancé a comentarles que hablé con el CEO de Pfizer, quien se comprometió a adelantarnos las entregas, porque se había suspendido y es muy probable que a partir del lunes 10 de febrero se reinicien, ahí van a ser como un millón 500 mil dosis".

El presidente López Obrador indicó que el mecanismo de vacunas de la ONU ha garantizado que México contará con un millón 800 mil más de dosis, y agregó que están a punto de terminar los estudios para aprobarse en México la vacuna CanSino.

Manifestó que México recuperará su economía y empleos afectados por la crisis financiera mundial y por la pandemia de coronavirus, pues señaló que "sólo es cosa de no rendirnos", y, sin mencionarlos, apuntó que hay signos alentadores.

Señaló que no hay permiso para dejar inconclusa la obra de transformación del país y acabar con la corrupción, y confió en salir adelante del COVID.

"Tenemos que acabar con la peste de la corrupción, esa es la peor de las pandemias y vamos avanzando, por eso tenemos que concluir la obra de transformación. No tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo (...) Voy a salir bien, gracias a ustedes, al Creador, a la naturaleza y a la ciencia. Vamos a salir adelante", dijo el Ejecutivo.

Por la mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el mandatario federal se encuentra muy contento, optimista y su salud mejora rápidamente, por lo que, consideró, en unos "cuantitos" días se incorporará a sus actividades regulares.

'Aclara'

