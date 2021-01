Asegura López Obrador que México recuperará su economía

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México recuperará su economía y empleos afectados por la crisis financiera mundial y por la pandemia de coronavirus, solo es cosa de no rendirnos.

"No se puede vencer a los que no nos rendimos, tenemos que tener mucha fe en el porvenir".

Al reaparecer, por medio de un video mensaje de 14 minutos, luego de que dio positivo a COVID-19 el pasado domingo, el presidente López Obrador expresó que esta terrible pandemia ha afectado también en la economía, pero nos vamos a recuperar.

"Estoy optimista, ya en el mes de enero, en este mes ya recuperamos 75 mil empleos, yo nada más quiero recordar que el año pasado con la pandemia se perdieron cerca de un millón 400 mil empleos formales, ya llevamos recuperados más de 600 mil empleos formales, o sea que nos faltan 800 mil para tener los 20 millones 5000 empleos formales ante el IMSS que se tenían antes de la pandemia".

Sin mencionarlos el titular del Ejecutivo dijo que hay signos alentadores en la economía por lo que es optimista en todos sentidos.

"Estoy seguro de qué vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos, es cosa de no rendirnos, como decía un beisbolista celebre Babe Ruth, decía no se puede vencer a quien no sabe rendirse".