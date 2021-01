"Conversó con sus homólogos mexicanos, el secretario de Defensa Nacional, el general Cresencio Sandoval, y el secretario de Marina, almirante José Ojeda, para discutir el fuerte compromiso de Estados Unidos con la relación de defensa bilateral y la defensa regional entre Estados Unidos y México, y cooperación en materia de seguridad".

Según el documento, "acordaron trabajar juntos en áreas de interés mutuo de defensa y seguridad, respetando la soberanía y los intereses de política exterior de cada uno, y continuar las consultas sobre estos temas en el futuro".

Austin asumió el cargo el viernes como el primer afroestadounidense en dirigir el Pentágono.

En su cuenta de Twitter también hizo pública la comunicación con sus homólogos mexicanos. "Espero trabajar con ambos en el futuro", afirmó.

La llamada se da luego de que en los últimos días, el caso del exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido por la DEA en Estados Unidos por lazos con el narcotráfico y entregado a México para que fuera investigado, desató acusaciones entre ambos países.

La Fiscalía General mexicana exoneró a Cienfuegos al considerar que las pruebas en su contra no eran sólidas, mientras que López Obrador acusó a la DEA de "fabricar" los cargos, algo rechazado por el Departamento de Justicia estadounidense.

