Las Vegas se cubre de blanco con intensa nevada

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la nieve cubrió por lo menos 2.54 centímetros de la acera en las calles de Las Vegas, ciudad en la que no se registraba un fenómeno así desde 2019.

El estado de Arizona, también se tiñó de blanco, al verse invadido por lluvias y nieve a causa de la tormenta invernal que afecta al país.

A través de redes sociales, usuarios compartieron fotografías y videos de la ciudad y las montañas cubiertas por la nieve.

Las Vegas was transformed into a winter wonderland, with nearly an inch of snow coating the area around the city's famed casinos ❄️ pic.twitter.com/4vxbzrBgGQ