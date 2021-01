PETA genera burlas por denunciar insultos como ‘rata’ o ‘gallina’

En un tuit, PETA escribe: "Llamar a alguien animal como un insulto refuerza el mito de que los humanos son superiores a otros animales y está justificado violarlos", recoge el New York Post.

El mensaje se acompaña de una gráfica que en que sugiere un lenguaje alternativo como "cobarde" en lugar de "gallina", "soplón" en lugar de "rata", "idiota" en lugar de "serpiente", "repulsivo" en lugar de "cerdo" y “flojo” en lugar de "perezoso".

Su iniciativa no obstante, fue tachada de cursi y ridícula por usuarios en redes sociales, generando todo tipo de burlas en los comentarios. "Felicitaciones por el tweet más estúpido de 2021 y solo han pasado 4 semanas”, "No puedo decir si esto es real o si ustedes se están burlando de ustedes mismos", “Este es mi séptimo año de ser vegano y les ruego que no vuelvan a tuitear nunca más”, fueron algunas respuestas.

Por su parte, la presidenta de PETA, Ingrid Newkirk, dijo: “Descartar sin pensar es un reflejo de los tiempos que queremos dejar atrás y después del ridículo viene la discusión y luego la aceptación, como hemos visto con nuestras campañas. Acabar con el uso de pieles o señalar lo inhumana y malsana que es la leche de vaca, entre otros. No debería ser controvertido afirmar que las palabras que usamos tienen el poder de crear un mundo más inclusivo o de perpetuar la opresión, y PETA simplemente les pide a todos que piensen antes de hablar, o escribir".

“Los cerdos, por ejemplo, son inteligentes, llevan vidas sociales complejas y muestran empatía por otros cerdos en peligro. Las serpientes son inteligentes, tienen relaciones familiares y prefieren asociarse con sus parientes", escribió la organización en otro tuit tras la ola de críticas.

Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression.

Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them.

Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A