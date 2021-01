Hombre que negaba el COVID muere un día después de dar positivo

El británico Gary Matthews de 46 años, que negaba la existencia del coronavirus, falleció un día después de dar positivo a la enfermedad, el pasado 13 de enero.

Matthews se encontraba aislado en su casa de la ciudad de Shrewsbury y se desconoce cómo pudo haber contraído el virus, pero estuvo enfermo una semana y solía salir con sus amigos ante la idea de que la enfermedad no era cierta, detallan los medios locales.

Según su familia, Gary rehusaba usar cubrebocas o respetar el distanciamiento social, entre otras medidas para evitar contagios que no quiso seguir, a pesar de que se lo pedían. "Él y sus amigos tenían la mentalidad de que necesitaban salir y conocer gente para demostrar que no creían en el Gobierno", aseguró su primo Tristan Copeland, cita el diario The Guardian.

Copeland añade que Matthews desconfiaba por completo en los medios de comunicación y esto lo llevó a involucrarse en redes sociales con grupos negacionistas del COVID-19. "No hubo manera de influir en él […] Me decía que los medios de comunicación me habían lavado el cerebro", comentó Copeland.

Los familiares de Matthews expresan que decidieron comentar el caso públicamente ‘con la esperanza de animar a otros a no dejarse llevar por las mentiras’.