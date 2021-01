¿Tuchel es la solución?

La semana anterior hablábamos del mal momento que atraviesan los de Anfield. Esta semana le toca al Chelsea, que despidió a Frank Lampard como su entrenador. En su lugar llegó Thomas Tuchel, técnico relativamente joven, con experiencia en equipos como Borussia Dortmund y París Saint-Germain.

Los Blues de Londres no se pueden dar el lujo. No después de haberse reforzado como lo hicieron en el verano pasado. En medio de una pandemia que noqueaba financieramente a los clubes más grandes de Europa, Román Abramóvich, mandamás del Chelsea, apostó fuerte trayendo a futbolistas de la talla de Kai Havertz, Timo Werner y Hakim Ziyech.

A ellos habría que sumarles también el refuerzo defensivo: Ben Chilwell, Thiago Silva y Edouard Mendy, por mencionar algunos. Por donde se le vea, al menos en potencial, Chelsea es un equipazo que está obligado a pelear por lo más alto en la Premier y en la Champions League, torneo que regresa con la llave de octavos de final ante el Atlético de Madrid en cuestión de algunas semanas.

Los de Stamford Bridge marchan octavos en la liga. Han sumado 30 puntos de 60 posibles, y si bien apenas comienza la segunda vuelta en la Premier, los Blues viven la incertidumbre partido a partido porque no hallan la fórmula. Sus fichajes no se han encontrado como se esperaba, y se ven obligados a seguir echando mano de jugadores jóvenes como Hudson-Odoi, Tammy Abraham o Mason Mount.

SEGUNDO TIEMPO

Tuchel encontrará caras conocidas en Londres, como las de Thiago Silva y Christian Pulisic, con quienes coincidió en Francia y Alemania, respectivamente. El técnico alemán se enfrenta a un futbol nuevo para él en el que no hay lugar para experimentos. Si en su bienvenida salió con línea de cinco en el fondo, dejó a Werner en la banca y no consiguió marcarle a un Wolves que ha sufrido mucho desde que Raúl Jiménez no está, algo habrá que revisar en la táctica.

En sus últimos juegos el Chelsea no ha sido capaz de vencer a clubes como Arsenal, Leicester, Everton, Tottenham o Aston Villa. Esos duelos son cruciales de cara a pelear por los puestos europeos, sabiéndose inferiores ante equipos como Liverpool o Manchester City. Ahí no pueden dejar tantos puntos.

Habrá que estar a la expectativa si los londinenses se refuerzan nuevamente en esta ventana invernal, o también si sale un elemento. Lo lógico sería que estos movimientos se dieran hasta verano, ya que además de ir a mitad de liga, en principio, este año viene Copa América y Eurocopa.

TIEMPO EXTRA

Este domingo 31 Chelsea recibe al Burnley, partido favorable para que su nuevo entrenador, Thomas Tuchel, termine de ajustar sus piezas para los próximos duelos importantes. El jueves 4 de febrero visitan al Tottenham y semanas después enfrentarán al Atlético en Champions, al Manchester United, Everton, Leeds y Liverpool en liga.

Oscar Parra Silva // [email protected]