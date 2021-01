Video viral de ‘Chucky’ atacando a una mujer fue un ‘experimento social’

Miguel, el actor que interpretó a Chucky, confirmó que la broma fue un 'experimento social' y que el objetivo era ver cómo reaccionaría la gente ante una mujer atacada por 'Chucky' en el metro de Nueva York. Como era de esperar, nadie ayudó. En cambio, decidieron grabar", comenta Miguel al portal Daily Dot.

En Instagram y Reddit, donde circuló viralmente la grabación, algunos internautas decían que la mujer había sido atacada por no llevar cubrebocas. Al respecto, Miguel dice: "Elegimos que Sara no usara una máscara para ver si eso afectaría que las personas la ayudaran en esta situación".

Wtf is going on in New York pic.twitter.com/2EZG0EIzAZ