'Brigadistas ayudan con la pensión de adultos'

Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar, aseguró que los servidores de la nación sólo ayudan a coordinar que los derechohabientes reciban su pensión a la que tienen derecho y llamó a la oposición a que esté tranquila, porque, explicó, a diferencia de ellos cuando fueron gobierno, la actual administración no ha robado elecciones ni ha coaccionado los programas sociales a cambio de votos.

En la conferencia de prensa mañanera que encabezó Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), May Rodríguez fue cuestionado sobre el reclamo de la oposición por la participación de los servidores de la nación en el plan nacional de vacunación que, consideran, podría tener fines electorales.

"En el tema de los servidores de la nación, quiero decirles que son trabajadores del gobierno federal. Ellos realizan una tarea importante porque llegan a los lugares donde nunca se accedía, entonces ellos ayudan a que… igual que Sedena, Salud, las Fuerzas Armadas, donde no se han parado, o sea, el año pasado se aumentaron en la estrategia los programas sociales y se reactivó la economía a través de las pensiones, las becas y los créditos a la palabra.

"Que [en la oposición] estén tranquilos, nosotros no actuamos igual, no somos lo mismo, nosotros no nos hemos robado ninguna elección y pueden estar tranquilos. Los servidores de la nación son los que ayudan a facilitar, organizar, coordinar que estas personas que son derechohabientes reciban de manera directa sin intermediarios, su pago por el derecho que tienen", argumentó.

Subrayó que están abiertos a que el Instituto Nacional Electoral (INE) vigile la actuación de esos servidores en la campaña de vacunación. "Nosotros firmamos un convenio con el INE para blindar todos los programas sociales. No nada más con el INE, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la fiscalía contra delitos electorales y estamos dando talleres, cursos, y recordando que nosotros, yo cuando estuve en el Senado, los tres meses, presenté la iniciativa, la reforma al artículo 19".

"Estamos comprometidos con la transparencia y nosotros no traficamos con la necesidad de la gente", agregó.

¿No tendrían ningún problema en que hubiera una supervisión?, se le cuestionó.

Ningún problema, ningún problema, aseveró.