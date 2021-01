Fallece el científico mexicano Rafael Navarro; fue colaborador de la NASA

Rafael Navarro González, científico mexicano, investigador de la UNAM y colaborador de la NASA en estudios para determinar la vida en Marte, falleció. Así lo informó el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en sus redes sociales: "El Conacyt lamenta el fallecimiento del astrobiólogo doctor Rafael Navarro González, uno de los más destacados científicos mexicanos, quien hizo notables aportaciones a la ciencia por sus descubrimientos sobre el planeta Marte".

El doctor Navarro realizó estudios de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cursó el doctorado en Química en la Universidad de Maryland, en EU, donde también llevó a cabo una estancia postdoctoral con especialidad en Química, teniendo como asesor al profesor Cyril Andrew Ponnamperuma.

Era investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En 1994, fundó el Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios dentro del ICN, único en su género en toda Latinoamérica.

Era científico asesor de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y su labor estaba enfocada en la búsqueda de vida pasada o presente en Marte. Además participó como coinvestigador en la misión espacial Mars Science Laboratory, Curiosity, así como en el instrumento HABIT (Habitability, Brine Irradiation and Temperature) de la plataforma de amartizaje de la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea.

De acuerdo con un artículo de Gaceta UNAM, Navarro González se consolidó como uno de los científicos más destacados en la disciplina de Astrobiología a nivel internacional y contribuyó en la búsqueda de una segunda génesis, es decir, un segundo ejemplo de vida en el universo, el cual será, sin duda, el avance más importante de la humanidad.

Por su prolífera y brillante trayectoria académica, así como por el impacto de sus aportaciones, el doctor Rafael Navarro González fue merecedor del Premio Universidad Nacional 2020 en el área de Docencia en ciencias naturales.

Fue autor o coautor de más de 180 artículos arbitrados de circulación internacional, 104 memorias in extenso y 25 capítulos en libros. Editó o coeditó cinco libros sobre el origen de la vida, entre ellos: "Origins of Life and Evolution of the Biosphere: A Special Issue dedicated to the Memory of Cyril Ponnamperuma" (1998); "The Role of Radiation in the Origin and Evolution of Life" (2000); y "Advances in Space Research. Space Life Sciences: Steps Toward Origin(s) of Life" (2004).

Entre las distinciones y premios que obtuvo se encuentran la beca sabática Mario Molina en Ciencias Ambientales 1997; el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 1998 en el área de Investigación en ciencias naturales; la Medalla Alexander von Humboldt por la Unión de Geociencias de Europa; y el premio de la Academia Mundial de Ciencias (twas, por sus siglas en inglés) en Ciencias de la Tierra 2009.