¿Cómo se puede ganar dinero a través de OnlyFans?

¿Te gustaría ganar un dinero extra? OnlyFans es un sitio web cada vez más popular en el mundo, donde las personas comparten cualquier tipo de contenido y reciben ganancias por este. Incluso hay varias celebridades que ya se han unido.

Muchos piensan que la página es solo para subir contenido sexual, y aunque en su mayoría así es, también pueden ingresar aquellos que deseen aumentar sus ingresos con material de cocina, ejercicio u otros.

Algunos ven esta actividad como un pasatiempo, pero para otros es una manera de sobrevivir y llevar una vida acomodada. Si tienes curiosidad o ya estás listo para unirte a la comunidad, en De10.mx te explicamos qué es, cómo unirte y cómo ganar dinero en OnlyFans.

¿Qué es OnlyFans?

OnlyFans es un sitio web que permite crear contenido exclusivo y así poder ganar cierta cantidad de dinero dependiendo de cuántos seguidores se tengan. La plataforma fue creada por el britanico Tim Stokely en 2016. Actualmente existen más de 30 millones de usuarios registrados y cerca de 500 mil creadores de contenido.

¿Cómo crear una cuenta en OnlyFans?

Si ya te decidiste a compartir contenido en OnlyFans o solo tienes curiosidad, estos son los pasos para crear una cuenta:

1. Entra a OnlyFans.com y da click en “registrarse”.

2. Luego ingresa tu correo electrónico, una contraseña para el sitio y nombre. Acepta las condiciones de servicio y política de privacidad, y da clic en “inscribirse”.

3. El sitio te mandará un correo para confirmar tu cuenta. Dado que el material del sitio en su mayoría es explícito, los usuarios deben tener al menos 18 años de edad para ingresar.

4. El siguiente paso es personalizar tu perfil. Agrega una foto, tu nombre real u otro artístico y, más importante, escribe acerca de ti. Para poder ganar seguidores esta parte es esencial, pues es una manera de que los demás conozcan qué haces. También puedes añadir tu sitio web y ubicación.

5. Si vas a cobrar por tu contenido, dirígete a “información de pago”. Luego debes comprobar que tienes 18 años. Se te pedirá tu nombre real, dirección, una identificación oficial emitida por el gobierno y una foto tuya con esta. También debes indicar qué tipo de material subirás. La información será enviada a revisión y una vez que la cuenta esté aprobada, podrás ingresar tus datos bancarios y comenzar a ganar dinero.

¿Cómo funciona OnlyFans?

Los creadores de contenido en Onlyfans pueden poner o no una tarifa a sus publicaciones. La suscripción mensual va de los 4.99 dólares hasta los 49.99 dólares. Para iniciar pueden tener una página para compartir gratuitamente y contar con otra que sea de paga con mejor material.

El sitio se queda con el 20% de las ganancias y el pago es depositado a la cuenta bancaria seleccionada cada 21 días.

La dinámica es muy sencilla. Lo primero es cargar el contenido al sitio, ya sean fotografías, videos o artículos. Luego se debe seleccionar si es de pago o gratuito. Para finalmente compartirlo con los fans.

Todo el material no se puede descargar, si alguien intenta tomar una captura de pantalla el contenido aparece enmascarado. Si se descubre a alguien grabando, pueden ser vetados del sitio. OnlyFans tiene a un equipo trabajando las 24 horas para detectar si lo que se publica está siendo transmitido en otro sitio e implementar acciones legales.

¿Cuánto dinero puedo ganar en OnlyFans?

OnlyFans tiene tarifas establecidas, el precio mínimo es de 4.99 dólares y el máximo de 49.99 dólares. Pero los creadores también pueden enviar contenido privado, por un mínimo de 5 dólares, por mensajes privados y recibir propinas de sus seguidores, lo cual aumenta más los ingresos.

Las ganancias dependen del contenido, no es lo mismo vender fotos explícitas que compartir consejos de cocina o videos de ejercicio. Según algunos informes, Monica Huldt, quien crea material para adultos, gana más de 100 mil dólares al año, con una suscripción de 6.50 dólares al mes, más trabajos por encargo por mensajes privados.

Monica mencionó que le dedica los 7 días de la semana al sitio e incluso dio un consejo a aquellos que quieren unirse y ganar dinero: "Nunca recomendaría a alguien que lo haga si solo quisiera hacerlo dos días a la semana o algo así. No es una cosa de medio tiempo en su mente. No lo haría ganar suficiente dinero". Pues conseguir seguidores no es de la noche a la mañana.

10 famosos con cuenta en OnlyFans

OnlyFans no es solo para los simples mortales, también algunos famosos han creado una cuenta para aumentar su cuenta bancaria. Aquí la lista:

1. Cardi B. Desde un inicio la rapera dijo que no sería contenido sexual, solo de su vida diaria.

2. Tyler Posey. La primera publicación del actor fue él desnudo cantando con una guitarra, que inteligentemente le cubría la parte del cuerpo que reservó para otro post.

3. Bella Thorne. La actriz ganó 2 millones de dólares, después de dos semanas en el sitio.

4. Aaron Carter. El cantante es conocido en OnlyFans por sus fotos sin censura.

5. Tyga. El rapero comparte información en general sobre su vida y música.

6. Blac Chyna. La socialité cobra 30 dólares por su contenido.

7. Tana Mongeau. La youtuber comparte su día a día gratuitamente.

8. Austin Mahone. El cantante mencionó que en su cuenta sus fans podrán ver una parte de él que no puede compartir en las redes sociales.

9. Jordyn Woods. La modelo abrió una cuenta en OnlyFans con el propósito de “mostrar un lado completamente diferente, que siempre había querido mostrar”.

10. Chris Brown. El cantante dijo en noviembre que se unirá al sitio, pero no confirmó el tipo de contenido que subiría.