Películas fallidas de ciencia ficción que merecen una segunda oportunidad como series

Cuando una idea no funciona, no siempre lo mejor es abandonarla y dejarla en el olvido, a veces sólo necesita un empuje, ajuste de tuercas y una nueva visión que le ayude a alcanzar el potencial que tiene dentro.

Hay muchas películas de ciencia ficción con universos ficticios muy interesantes, que no fueron bien recibidas por la audiencia en parte porque su formato no dio para desarrollarlas más y mejor, pero que podrían crecer a algo grandioso, de probar suerte como series.

Assassin's Creed

Del videojuego al cine, el brinco no fue muy funcional, especialmente porque no se pudo explicar en menos de dos horas la compleja y llamativa mitología de la historia, que la cinta no captó bien.

John Carter

Uno de los grandes tropiezos de Disney sufrió porque su compleja historia intenta demasiado satisfacer al público infantil. Habría mejor que dejarle explorar su mundo en serio, con tiempo.

Valerian and the City of a Thousand Planets

Aunque la película no es mala, no logró cautivar a su audiencia, quizá porque sucede demasiado en pantalla, en tan poco tiempo. Pero si tuviera espacio, algo fantástico y envolvente está asegurado.

The Dark Tower

Stephen King construyó un universo interesante, pero fue simplificado y venido a menos en la adaptación de 2017. La historia no tuvo tiempo de explicarse, lo que se resuelve si fuera serie.

The Island

Esta acción distópica ha sido casi olvidada y es una pena, porque su premisa es muy interesante, habitantes de una isla seleccionados para ir a un ‘mundo perfecto’, que son clones ‘desechables’.

Tomorrowland

Convertida en una ‘historia de origen’ que debía dar paso a una franquicia, el fracaso en taquilla truncó los planes. Pero aunque la película fue toda una decepción, la idea de fondo tiene potencial.

Upside Down

Relato romántico sobre dos enamorados viviendo en mundos opuestos, cada uno en un planeta con gravedad que los coloca juntos, la película es plana pero el escenario está lleno de posibilidades.

Anon

Toma un concepto clave con espacio para la crítica social, la privacidad a partir del uso constante de tecnología que ‘conecta’, pero la película no hace nada por ser interesante, pero eso puede cambiar.