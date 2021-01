Niña de 8 años es expulsada de la escuela por decirle a otra niña que le gusta

Una escuela cristiana de Oklahoma, en Estados Unidos, decidió expulsar a una niña de 8 años, luego de que le dijera a otra estudiante que le gusta.

"Mi hija estaba llorando y decía:" ¿Dios todavía me ama?", comenta Delanie Shelton, madre de la expulsada.

La hija de Shelton, Chloe, era estudiante en Rejoice Christian Schools, que ‘prohíbe las relaciones de novios en general’, reporta el New York Post. Los administradores le dijeron a la estación KOKI, con sede en Tulsa, que simplemente 'estaban siguiendo el manual de estudiantes'.

Shelton a su vez insiste que el subdirector de la escuela le dijo a Chloe que "la Biblia dice que solo puedes casarte con un hombre y tener hijos con un hombre". La madre comentó al subdirector entonces que no tenía nada de malo que ‘a las chicas les gusten las chicas’, lo que no sentó bien para el subdirector, comenta Shelton.

"Las Escuelas Cristianas Rejoice existen con el propósito de colaborar con los padres en la capacitación de los estudiantes en los principios cristianos basados ​​en la Biblia y en el establecimiento de una base académica de alta calidad", dice la misión de la escuela en su sitio web.

Shelton agrega que está criando a sus hijos para que no juzguen a los demás y amen a quien quieran. “Arrancaron a mis hijos de la única escuela que realmente conocen, lejos de sus maestros y amigos que habían tenido durante los últimos cuatro años, por algo que mi hija probablemente no sabe o no entiende completamente”, dijo.