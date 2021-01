Coahuila y Durango, con más personal sancionado en penales federales

El estado de Coahuila y Durango se colocaron entre las entidades donde más servidores y servidoras públicas que laboraban en los penales federales, fueron sancionados, esto luego de que cayeran en irregularidades que violaran tanto sus derechos de legalidad, como los derechos humanos.

Tras publicarse los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en el año 2019 el Cefereso No. 15 de Chiapas, el No. 1 Altiplano y el No. 14 de Durango fueron los tres centros penitenciaros con la mayor cifra de personal sancionado, concentrando 62.9% del total nacional.

En ese sentido el penal federal de Chiapas tuvo 118 funcionarios sancionados, el Altiplano 100, así como Durango con 75.