Apuntan al crimen organizado en caso de calcinados en Tamaulipas

El asesinato de 19 personas, al parecer migrantes, que fueron calcinadas en Camargo, Tamaulipas, recordó a la masacre de San Fernando de 2010, donde todo apunta a un ataque directo del crimen organizado.

En Guatemala, donde familiares reclaman los restos encontrados el pasado 22 de enero, comenzó a circular el testimonio de un "coyote" que explica cómo los grupos criminales otorgan claves a los traficantes de personas para poder cruzar por Tamaulipas.

"Recuerda que: si pagas te cuidan, si no pagas te chingan, la gente no tiene la culpa, la gente confía en su guía y nada más. Los señorones no son malos, pero no te quieres burlar de ellos", advierte.

"Es lamentable que las fuentes oficiales insistan que se trató de un enfrentamiento. Ya suman más 15 guatemaltecos identificados por familiares quienes exigen los cuerpos".

En el testimonio se narra que los criminales abordan los autobuses y preguntan la clave otorgada con anterioridad, si el "coyote" no la sabe significa que no pagó la cuota exigida y es cuando los asesinan.

"Esto pasa porque los guías cobran barato desde Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador, y pues lógicamente no les alcanza para pagar la clave", añade.

"No les queda de otra que tratar de esquivar a los señorones, pero cuando caen son muy graves las consecuencias".

En una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), 11 organizaciones civiles pidieron al Fiscal Alejandro Gertz Manero indagar lo ocurrido en Camargo de manera conjunta con la masacre de los 72 migrantes de San Fernando y otros ataques contra migrantes.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, refirió que desde el sexenio de Felipe Calderón los "coyotes" comenzaron a pagar cuotas a los grupos de la delincuencia organizada.

"Esto se mantiene porque es un tremendo negocio, y no han logrado dar con el aspecto económico y financiero detrás de esto", denunció.

El investigador de El Colegio de la Frontera Norte, Óscar Misael Hernández, advirtió que los migrantes siguen siendo vistos como una mercancía por los grupos criminales, que les deja ganancias de millones de dólares anuales, después del tráfico de droga y de armas.

"Los propios grupos han monopolizado este negocio de la migración indocumentada y se disputan a los migrantes, por lo que no está de más pensar que cualquier falta a sus reglas, como son no pagar cuota por transitar por algún territorio o no pagar propiamente lo que fue pactado para cruzar la frontera, puede ser objeto de 'sanciones'", refirió.

Recordó que hay estudios históricos y socio-antropológicos que muestran que los grupos criminales del noreste de México tienen redes de "coyotaje" amplias y profesionalizadas que llegan hasta Centroamérica y Sudamérica.

"De esta manera es que entendemos por qué lograron detener a los migrantes en el caso de los 72 de San Fernando: ya sabían que iban desde que cruzaron del norte de Veracruz a territorio tamaulipeco, ya sabían en qué vehículos iban y ya sabían a qué horas aproximadamente llegaban", refirió.

En Tamaulipas operan principalmente dos grupos criminales, el Cártel del Norte, centrado en Nuevo Laredo, donde se encuentra uno de los más importantes puertos aduaneros del País, y el Cártel del Golfo, operando en Reynosa, una ciudad maquiladora vecina de la ciudad en auge McAllen.

Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realiza trabajos de campo en la zona donde fueron encontrados 19 cuerpos y dos vehículos calcinados, en Santa Anita, municipio de Camargo, informó el vocero de Seguridad del gobierno estatal, Luis Alberto Rodríguez.

El funcionario reveló que estos trabajos tienen la finalidad de hallar más elementos y evidencias sobre lo ocurrido. Hasta el momento, dijo, se ha logrado determinar que del total de 19 víctimas, 16 eran hombres, una era mujer y en dos casos más no se ha podido determinar el sexo.

Como segunda vía de avance, señaló que trabajan en reunir información para determinar las circunstancias que incidieron en los homicidios, "para lo cual se están recopilando todos los datos objetivos, entre ellos lo de la placa de Nuevo León en un Toyota, el que no hubiera casquillos en el sitio donde estaban los vehículos incinerados y otros más que se están recopilando".