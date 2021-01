Preparando las navidades, la 4T nos entregó un regalo de esperanza y fe: le llamó "Guía Ética para la transformación de México", escrito que debió haber sido promovido por alguna agrupación religiosa de México; representa una exposición del debiera ser, contra lo que es realmente, en términos filosóficos, éticos, sociológicos y todas las ramas que tratan el bien común.

Es un hermoso sueño, cuyo texto no es original, fue tomado y alterado de "La Cartilla Moral" de Alfonso Reyes, incluida en el tomo XX de las Obras completas, que sería interesante leer previamente en: 1979 https://www.google.com.mx/ url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& cd=&ved=2ahUKEwiZ-JKbg_HtAhUBiqwKHTneCk4QFjABegQIARAC&url=https%3A %2F%2Fwww. letraslibres.com% 2Fmexico%2Fhistoria%2Fla-historia-la-cartilla-moral-alfonso-reyes&usg=AOvVaw2yarexF6SrOC8 Mt 1qiLqp-z

Contiene propuestas excelentes, que al contrastarlas con la realidad chocan con la verdad y nuestras conciencias; bueno que nos lo recuerden, aunque no deja de ser triste la discrepancia entre lo que se dice y se hace en la cotidianidad de nuestra vida política. Habría que recordar aquello de "a Dios rogando y con el mazo dando".

He decidido compartirlo con usted -si acaso no la ha leído- enunciando sólo los índices -por razones de espacio- del contenido y extractos de las introducciones que hicieron los revisores; de cualquier forma, es un buen ejercicio de reflexión sobre calidad humana entre mexicanos.

Le pido, encarecidamente, que en cada punto haga una pausa y confronte lo escrito contra nuestra realidad nacional y, sobre todo, la responsabilidad que corresponde a las instituciones y personas que las dirigen; también los porqués de nuestras aparentes carencias espirituales y ¡claro!, empezando por nosotros mismos.

Los autores, señalan culpas en la oposición escribiendo: "El re´gimen neoliberal y oliga´rquico que impero´ en el pai´s entre los an~os ochenta del siglo pasado y las dos primeras de´cadas del siglo XXI machaco´ por todos los medios la idea de que la cultura tradicional del pueblo mexicano era sino´nimo de atraso y que la modernidad residi´a en valores como la competitividad, la rentabilidad, la productividad y el e´xito personal en contraposicio´n a la fraternidad y a los intereses colectivos; predico´ que la poblacio´n debi´a acomodarse a los vaivenes de la economi´a, en vez de promover una economi´a que diera satisfaccio´n a las necesidades de la gente; los ma´s altos funcionarios dieron ejemplo de comportamientos corruptos y delictivos y de desprecio por el pueblo y hasta por la vida humana".

Más que "culpas", me gustaría encontráramos guías de oportunidades para mejorar.

Interesante que hayan borrado cientos de años de nuestra historia y solo se acuse a mexicanos -ciertamente abusadores y corruptos- de los últimos 30 años. ¿Acaso el fin último es hacer promoción de ideología partidista?

Dejo a su criterio la evaluación en cada uno de los puntos:

1. Del respeto a la diferencia: evitemos imponer "nuestro mundo" al mundo de los dema´s.

2. De la vida: no hay nada ma´s valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas .

3. De la dignidad: no se debe humillar a nadie.

4. De la libertad: la paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

5. Del amor: el amor al pro´jimo es la esencia del humanismo.

6. Del sufrimiento y el placer: no hay mayor alegri´a que la felicidad de los dema´s.

7. Del pasado y del futuro: quien no sabe de do´nde viene difi´cilmente sabe a do´nde va.

8. De la gratitud: el agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona.

9. Del perdo´n: el perdo´n libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

10. De la redencio´n: no se debe enfrentar el mal con el mal.

11. De la igualdad: la buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales.

12. De la verdad, la palabra y la confianza: no mentir, no robar, no traicionar.

13. De la fraternidad: ser fraterno es hacer propios los problemas de los dema´s.

14. De las leyes y la justicia: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo, por la razo´n y el derecho; nada, por la fuerza.

15. De la autoridad y el poder: el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los dema´s.

16. Del trabajo: no hay mayor satisfaccio´n que tener trabajo y disfrutarlo.

17. De la riqueza y la economi´a: no es ma´s rico el que tiene ma´s sino el ma´s generoso.

18. De los acuerdos: los compromisos se cumplen.

19. De la familia: la familia es la principal institucio´n de seguridad social de Me´xico.

20. De los animales, las plantas y las cosas: al cuidar el aire, el agua, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos.

De cualquier manera, el texto no deja de ser inspirador y orientador; ahora corresponde aquello de "predicar con el ejemplo"… ¿No le parece?

[email protected]