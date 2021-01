¿Cuánto tiempo tienes?

¿Alguna vez has pensado qué harías diferente si pudieras echar el tiempo 5, 10, 20 o 30 años atrás?

Tal vez muchos de nosotros pensaríamos en perseguir algún sueño que no perseguimos, haber tenido el valor de intentarlo o incluso, la sabiduría o la experiencia de saber que si no lo hubiésemos logrado, al menos luchar por él habría valido la pena. ¿Pero qué pasa cuando alguien ni siquiera puede contestar esta pregunta por el simple hecho de no saber que eso que sin saber que deseaba existía? ¿Cómo puede alguien saber que quiere ser escultor, si no conoce a tiempo que existe la escultura? Cuando yo tenía 22 años soñé con crear un producto que pudiera llevar a las aulas temas a los que normalmente los niños no tienen acceso, historias que pudieran despertar su imaginación, que rompieran las barreras de los límites que a veces nuestros padres o nuestro entorno nos marcan, ya sea por amor, por protección o simplemente porque quien está frente a nosotros por no creerlo posible para él, no lo cree posible para nadie.

Desafortunadamente mi falta de experiencia, mi falta de estructura o tal vez las ganas de querer ir mas rápido de lo que podía o debía ir, hicieron de este proyecto una historia corta.

Desde que puedo recordar he sido un soñador, la gente me ha llamado soñador y no como un halago, sino como la razón por la cual nunca llegaría lejos, porque "Sergio es un soñador".

Durante mucho tiempo esto generó una batalla interna entre la adrenalina de mis sueños, mis ganas de lograrlos y mi ideal de cambiar el mundo, y la tremenda inseguridad causada por sentirme avergonzado de ser un soñador, de querer tomar mi propio rumbo y por el pronóstico de que no iría a ningún lado más que a un precipicio muy hondo.

Afortunadamente, a pesar de mi tremenda inseguridad, del miedo de salir al mundo a intentarlo, pero sobre todo del pánico que me causaba fracasar y darme cuenta de que todos los que siempre me dijeron que estaba mal hubiesen tenido razón y así me vieran, me animé a intentarlo. Cuando yo decidí no ir a la universidad, no fue porque me provocara flojera o porque me sintiera perdido, al contrario, sabía que había algo más para mi ahí afuera y estaba decidido a salir a buscarlo. Me acerqué a platicar con mi papá y recuerdo la sorpresa de su comprensión (cosa que nunca esperé) y sus palabras: "Entiendo lo que quieres hacer, te apoyo, pero quiero que seas consciente que estás decidiendo ir a la escuela de la vida y en esta no se aprende con una mala calificación, se aprende con golpes muy duros que a veces pueden noquearte por completo pues suelen golpear la esencia de quiénes somos como personas". Hoy veo que no se equivocó, el camino ha estado lleno de cosas de las cuales me arrepiento y que hoy en día me siguen causando un mal rato cuando las recuerdo, he perdido amigos y gente que creyó en mi gracias a mis errores y decisiones mal tomadas. También me he llenado de miedos que antes ni siquiera estaban en mi radar. Pero donde hay cosas malas, siempre hay cosas muy buenas. Hoy sé hacia dónde voy, este camino me ha llevado por el mundo entero, me ha regalado amigos alrededor de él, me ha dado la habilidad de trabajar con gente que no habla mi idioma o ni siquiera un segundo idioma que podamos tener en común y me ha llevado a construir proyectos que nunca me hubiera imaginado y que han tenido un impacto positivo en algún lugar del mundo. Por ejemplo, trabajar con el gobierno de Emiratos Árabes en el desarrollo de un reloj inteligente para llevar un mejor control de la pandemia por COVID en aquel país.

Hoy mi camino me ha llevado a retomar aquel proyecto que les platiqué al inicio. Una plataforma digital llamada "Woosy" dirigida a niños y en la que a través del entretenimiento, nuestra misión es acercarlos a contenidos a los que normalmente no tienen acceso, a cientos de clases de distintos temas, caricaturas educativas, meditaciones, cuentos para dormir y un mundo de cosas más, siempre buscando inspirarlos.

El punto de todo esto es… la mayoría de las veces las historias de sueños las cuenta la gente que ya está en la cima; LeBron James, por ejemplo. Pero es importante recordar que somos muchos los que estamos en el camino, en la búsqueda y que a veces para alguien que está a punto de dar el salto puede ser más reconfortante pensar que hay mucha gente en esa misma senda, que la idea de pensar que solo pocos lo logran y que es casi una misión imposible.

Lo único que en esta vida aún no sabemos recuperar se llama TIEMPO y de ese no sabemos cuánto nos queda, así que ¿qué estás esperando?

