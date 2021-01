Mujer australiana encuentra el cuarto de su hija infestado de arañas y lo comparte en redes

El encuentro con los arácnidos fue grabado en Sídney, Australia, cuando una mujer entró a la habitación de su hija y descubrió que docenas de pequeñas arañas infantes estaban 'invadiendo' el cuarto a través de una grieta en el techo y decidió compartir las imágenes con una amiga suya, quien las publicó en Twitter y horrorizó a cientos de usuarios.

Una vez publicadas las fotos en Twitter, varios usuarios se apresuraron de afirmar que se trata de bebés de una araña cangrejo gigante, también conocidas como arañas Huntsman, las cuales son de gran tamaño y generalmente inofensivas hacia los humanos, lo que explicaría porqué los arácnidos parecía ser más grandes que una araña bebé común.

Se desconoce si la mujer decidió matar a las arañas o logró capturarlas y reubicarlas fuera de su casa.

Gaaaahhhhhhhh, a friend of mine in Sydney just walked into her daughter's room and found this: pic.twitter.com/3UKMEHtGHt

They're bigger than the tiny babies I've seen. You can see how big they are by the window. This is a screenshot with her pointing, taking into account perspective of course. pic.twitter.com/I915MH12I7