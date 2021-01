Estudiante pierde la conciencia tras ser estrellada contra el piso por un policía

El incidente fue grabado en una escuela ubicada en el Condado de Osceola, Florida, cuando un policía acudió a evitar que una adolescente comenzara un altercado físico con otra estudiante, pero la joven opuso resistencia ante el oficial, por lo que él decidió estrellarla contra el piso y la cabeza de la joven se impactó en el concreto.

Una vez derribada, la joven perdió la conciencia y dejó de moverse pero el oficial aun así procedió a esposarla mientras que una multitud de estudiantes le gritaban y le reclamaban el uso excesivo de fuerza.

Se desconoce el estado de salud de la estudiante, cuya identidad no ha sido revelada. Además, el portal Orlando Sentinel reportó que las autoridades locales lanzaron una investigación sobre el incidente.

This is liberty high school in Osceola county and I’ve seen my share of body slams from that school not only by officers but from Deans as well. I’ve seen grown ass man hop on top of girls to hold them down while they are clearly in distress. pic.twitter.com/wyePuKVqqZ