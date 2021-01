Mujer se hace viral por un detalle en su librero durante una entrevista

Yvette Amos estaba hablando sobre cómo las personas están siendo "ignoradas" a la hora de intentar conseguir trabajo durante la pandemia de coronavirus, pero los espectadores del programa "Wales Today" no pudieron pasar por alto el objeto tras ella, que al parecer funciona como portalibros, recoge el diario The Sun.

Algunos internautas bromean sobre ‘darle vida al aburrido informe de noticias’ y otros simplemente le aplauden por tomarse el tema de la sexualidad con naturalidad, pero la imagen no deja de generar risa.

“Esta señora acaba de estar en vivo en BBC Wales News. ¡Creo que tal vez debería haber revisado su estante superior primero!", dijo David Roberts, quien compartió la escena, en un tweet.

This lady has just been live on bbc wales news. I think she should maybe have checked her top shelf first! pic.twitter.com/pzPQLsIQap