Hombre se corta la nariz y el labio para ‘parecer alien’

El francés Anthony Loffredo, de 32 años, se ha vuelto famoso por su transformación física, que incluye tatuajes en todo el cuerpo, incluidos los globos oculares, cortarse el labio superior, la nariz y la lengua.

Este aficionado a la cirugía plástica dice que quiere ser un “extraterrestre negro” y que ahora sueña con quitarse la piel y reemplazarla con metal, además de modificar sus brazos, piernas, dedos y la parte posterior de su cabeza, informa el New York Post.

Asegura que, pese a su inusual apariencia física, no tiene problemas con conseguir citas o atraer a mujeres.

“Desde muy joven, me han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano […] Cuando era guardia de seguridad me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Paré todo y me fui a Australia”, dijo al periódico francés Midi Libre, en 2017.