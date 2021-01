Ladrón se dispara por accidente intentando derribar puerta de una casa

Como se observa en el clip, los hombres armados patean la puerta principal, cuando uno de ellos parece dispararse por accidente en una pierna.

Trey Thomas, uno de los residentes, llamó a la policía y al día siguiente se encontró un proyectil en el suelo fuera de la casa.

Aproximadamente 30 minutos después del intento de robo, las autoridades fueron informadas de un paciente con una herida de bala en la pierna, ingresado a un hospital. Era Cook, que ahora enfrenta cargos por robo con arma de fuego y portar una pistola sin licencia, entre otros. Su cómplice continúa prófugo, informa la cadena estadounidense WPTA.

Sweet Karma would be home invader shoots himself in the leg while trying to break down the door pic.twitter.com/e62iwk8JFV