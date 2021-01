'El Halcón' Peña hizo historia

A temprana hora del martes 19 de enero del año en curso falleció Gustavo “El Halcón’’ Peña, una de las grandes figuras del futbol mexicano de todos los tiempos, Capitán de la Selección Nacional en la inolvidable Copa del Mundo de México 1970, en la que anotó de penal un gol ante Bélgica que le dio la calificación a nuestro país a cuartos de final por primera vez en una justa mundialista.

Los aficionados de antaño recuerdan que “El Halcón’’ Peña fue el causante de los festejos en el “Ángel de la Independencia’’ desde hace 50 años cuando la Selección Nacional obtiene un triunfo importante. El origen de este multitudinario festejo se remonta al 11 de junio de 1970, fecha en que México jugó contra Bélgica su último partido de la ronda eliminatoria y estaba obligado a ganar para avanzar a la siguiente ronda.

Ese histórico gol lo anotó al minuto 14 de ese memorable partido y fue suficiente para que México eliminara a Bélgica y avanzara como segundo lugar de su grupo detrás de la desaparecida URSS a la ronda de los mejores ocho equipos, en ese entonces nada más participaban 16 selecciones.

La afición mexicana de aquel entonces recuerda que esa tarde del 11 de junio la alegría fue tan grande que al salir del Estadio Azteca se dirigieron al Paseo de la Reforma para llegar al “Ángel de la Independencia’’ y festejar el triunfo mexicano por primera vez en este histórico monumento, cuando aún estaba fresca en la memoria colectiva los trágicos acontecimientos del dos de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Otro héroe de esa memorable jornada fue el zaguero Javier “El Kalimán’’ Guzmán (QEPD), quien ejecutó una tijera sobre la línea de gol para salvar un remate de Johannes De Vrindt que ya había vencido al portero Ignacio “El Cuate’’ Calderón y “El Kalimán’’ desvió a tiro de esquina, evitando así el empate de Bélgica cuando México ganaba un gol a cero.

TESTIMONIO

En una entrevista telefónica realizada por “El Siglo de Torreón’’ a Gustavo “El Halcón’’ Peña en junio de 2006 recordó: “Cuando vi que se marcó la falta cometida a Javier Valdivia por el defensa León Jeck, supe que la iba a ejecutar, así que voltee a la banca y el técnico Raúl Cárdenas me señaló a mí. Fui a tomar agua y me preguntó cómo me sentía. Me molestó su pregunta y le reclamé que si tenía otro tirador, pues adelante, y me dijo que no, solo quiero saber si no estás lesionado’’.

“Así que me enfilé hacia el manchón penal, y tiré como años atrás me enseñó don Arpad Fekete, que siempre eligiera un lado, que tomara mucho vuelo y que cobrara con seguridad y fuerza, porque si no estás preparado para soportar la presión más vale no tirar’’, comentó. Lo ejecutó con gran clase, con la parte interna del pie derecho para colocar el balón pegado al poste izquierdo del guardameta Christian Piot.

Añadió que cuando terminó el partido la gente estaba muy emocionada en las tribunas y entonces se fue a festejar el triunfo al Paseo de la Reforma, ya que la Selección Nacional estaba concentrada por allí, cerca del “Ángel de la Independencia’’, y cuando gritaban su nombre casi lloraba, pero se aguantó.

Del triunfo obtenido ante Bélgica el miércoles 11 de junio de 1970 surgieron los tradicionales festejos en el “Ángel de la Independencia’’ como el escenario principal de los grandes triunfos de la Selección Nacional, similar al Arco del Triunfo en París, la Puerta de Brandeburgo en Berlín y la Puerta de Alcalá en Madrid.

Esa tradición la inició Gustavo “El Halcón’’ Peña, gran capitán de la Selección Nacional en los Mundiales de Inglaterra 1966 y México 1970, en los que participó en los siete partidos que sostuvo el Tricolor entre las dos justas mundialistas, en las que destacó por su liderazgo, entrega y pundonor en cada juego.

Gustavo Peña Velasco, su nombre completo, nació el 22 de noviembre de 1940 en Talpa, Jalisco. A temprana edad su familia se fue a radicar a Guadalajara y vivió en el barrio de San Felipe de Jesús, ubicado por el rumbo del desaparecido Estadio de Oblatos. Muy joven ingresó a las Reservas del equipo Oro de Guadalajara, con el cual debutó en Primera División en 1960 a la edad de 19 años de edad. Inicialmente jugó de defensa lateral derecho, posteriormente el técnico Arpad Fekete lo convirtió en defensa central y le enseñó a ejecutar los penales de forma impecable con un estilo peculiar.

Fue Campeón de Liga y Campeón de Campeones con el Club Oro en la temporada 1962 - 1963, con Cruz Azul fue Campeón de Liga, de Copa y Campeón de Campeones en la temporada 1968 - 1969 con un plantel de jugadores mexicanos. Fue seleccionado nacional desde 1961 a 1974. Jugó también en el Jalisco y Monterrey. Concluyó su carrera en el equipo Laguna en la temporada 1976 - 1977.

La madrugada del pasado martes 19 concluyó el Vuelo del “Halcón’’ Peña en la ciudad de Guadalajara, a la edad de 80 años, estaba delicado de salud, ya que desde hace años padecía Alzheimer y su organismo se había deteriorado. Horas después confirmaron el deceso de José Alves dos Santos en Brasil, a la edad de 86 años, mejor conocido en nuestro país como “Zague’’ o el “Lobo solitario’’, quien destacó en el equipo América Campeón de Liga en la temporada 1965 - 1966.

El cuerpo de Gustavo “El Halcón’’ Peña fue velado de manera privada en la Funeraria San Ramón de Tlaquepaque, Jalisco. La Misa de cuerpo presente fue el miércoles 20 en la Iglesia María Virgen Fiel de la colonia Jardines de los Historiadores, su cuerpo fue cremado. Le sobreviven su esposa la Sra. Enriqueta Gutiérrez y siete hijos. ¡Descanse en Paz una de las grandes leyendas del futbol mexicano!

