Para el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, las elecciones que harán el relevo de su gestión en junio del año en curso, es una prueba de fuego en su carrera política, tanto desde el punto de vista de su desempeño institucional y de gobierno, como en función de la relaciones con su partido, Acción Nacional. De acuerdo a los resultados de las elecciones internas del PAN que tuvieron lugar el domingo pasado, la triunfadora en el proceso y virtual candidata al gobierno del Estado, es la ex diputada federal y alcaldesa con licencia de la capital chihuahuense, María Eugenia Campos Galván.

Maru Campos enfrentó en la elección interna de su partido a Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN y uno de los patriarcas del partido en Chihuahua, apoyado en forma ostensible por el gobernador Corral, quien resulta damnificado por la derrota del precandidato de su preferencia. La lucha intestina ha sido enconada y en ella salieron a relucir investigaciones de la Fiscalía del Estado que vinculan a Maru Campos con actos de corrupción en complicidad con el ex gobernador César Duarte, quien desde los Estados Unidos enfrenta una orden de aprehensión para efectos de extradición a México, acusado de delitos presuntamente cometidos al amparo y en el ejercicio de su gestión como gobernador.

Las acusaciones penales que pesan sobre la hoy virtual candidata son graves, y no se limitan a delitos patrimoniales en virtud de presuntas entregas ilícitas de dinero que de acuerdo a la versión de la Fiscalía recibió del ex gobernador priísta, sino que la propia investigación, apunta a que tales recursos estarían destinados a gastos de gestoría y promoción política de Maru Campos y otros diputados panistas de tiempos de Duarte, lo que implicaría un inconfesable contubernio político entre panistas y priístas chihuahuenses, en torno a la desprestigiada figura de César Duarte. Todavía en vísperas del domingo pasado en que tuvo lugar la elección interna del PAN, Corral aseguraba que la investigación no se detendría, cualquiera que fuera el resultado.

Ante las acusaciones en su contra, Campos Galván no se quedó callada; presentó su propia denuncia ante el Instituto Electoral del Estado en contra del Gobernador Corral y del Fiscal General de la entidad, así como en contra del precandidato Gustavo Madero. Maru señala como responsables de violar los principios de equidad e imparcialidad consagrados por la Constitución de Chihuahua en materia electoral, manipulando el sistema de justicia en contra de la denunciante, y en el plano electoral estricto, la imputación entraña un novedoso reclamo de violencia política, acoso y persecución por causa de género es decir, por ser mujer.

El gran mérito de Javier Corral, consiste en su lucha en contra de la corrupción y la impunidad en la entidad, que lo llevó a un enfrentamiento con el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual en su empeño de proteger a César Duarte y al PRI, llegó al extremo de retener recursos federales del pueblo de Chihuahua, generando una confrontación que Corral superó con el apoyo de sus gobernados. En la presunta complicidad entre Maru Campos y César Duarte que la Fiscalía señala y persigue, Corral Jurado avizora el riesgo de una alianza de facto entre el panismo local y el priismo corrupto de Duarte, que eche por tierra los esfuerzos del gobierno de Corral, realizados en su lucha contra la corrupción.

Es sabido que la lucha por la gubernatura en Chihuahua se dará entre los candidatos del PAN y de Morena porque el PRI no tiene posibilidades de triunfo; Javier Corral se ha opuesto a una alianza PRI-PAN porque a su juicio resulta incongruente en cualquier caso, y con mayor razón en el Estado de Chihuahua. Es difícil creer que una persona con trayectoria y reputación de inteligente y honesta como lo es Javier Corral, haya apoyado la acusación en contra de Maru Campos, sin tener elementos suficientes que la sostengan y aunque el aún gobernador haya asegurado, que la investigación continuaría con independencia de que hubiera resultado abanderada del PAN, eso está por verse.

El Gobernador Corral se encuentra en la disyuntiva de continuar el expediente penal en contra de la candidata de su partido, en pleno proceso electoral por la gubernatura de Chihuahua, o darle carpetazo a la investigación, lo que cuestionaría de fondo la calidad moral de su lucha en contra de la corrupción y la impunidad, que ha sido el logro más importante no solo de su gobierno, sino de toda su carrera política.