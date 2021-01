Invitan a concierto de música sacra

La música sacra es toda aquella manifestación musical compuesta para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos litúrgicos. Toma en cuenta los aspectos teológicos, así como fechas importantes para la fe cristiana.

En ese tenor, será la tarde de hoy cuando los músicos laguneros Abraham Campos, José Luis Marrero y Luis Mena Cuéllar, realicen una transmisión desde la capilla de la Resurrección del Señor, para ofrecer un concierto de música sacra.

Se trata de In Tempore, un proyecto de ensamble de música de cámara, empleando como instrumentos un piano, un contrabajo y un fagot. La presentación se dará en el marco de las jornadas de la convocatoria Arte Resiliente.

"Lo que estamos apuntando con el repertorio era mezclar un poco el repertorio y la música de concierto", comentó Luis Mena Cuéllar.

En una primera transmisión, los músicos ejecutarán una misa con las piezas Messa facile in onore di Santa Lucia de Luigi Bottazzo, Cor Dulce de P. Piel y la tradicional Salve Regina Caelitum.

En la segunda transmisión se ejecutarán Messa in Bb de Aloysius Bottazzo, Ave María de Camille Saint-Saëns y Cantique de Jean Racine por Gabriel Fauré.

Luis Mena Cuéllar comentó que este proyecto apuesta por rescatar el repertorio de la música sacra, pues muchas piezas musicales de este género están en desuso.

"Los maestros de capilla componen música para celebraciones específicas, se guarda y no se vuelve a usar en un año. Entonces es muchísima música resguardada en abadías, en catedrales, que nosotros nos dimos la idea de estar investigando y buscando qué piezas se podrían rescatar y cuáles serían interesantes para el público. Y decidimos rescatar un poco de lo que no se toca, de lo que no se escucha ya en las misas".

En cuanto a la acústica, Mena Cuéllar considera que la capilla aportará una reverberación bastante fiel, pues no es abundante, pero tampoco da un sonido seco. En el segundo concierto, la reverberación será más intensa.

Concierto

Música sacra *Dentro de las jornadas de Arte Resiliente. * Hoy 27 de enero, 18:00 horas. Facebook de la Secretaría de Cultura de Coahuila. * Participan: Abraham Campos (piano), José Luis Marrero (contrabajo) y Luis Mena Cuéllar (fagot).