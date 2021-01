Tras un día de aislamiento, gobernador de San Luis Potosí retoma actividades

Luego de estar aislado solo un día, este martes el gobernador Juan Manuel Carreras se reincorporó a sus actividades regulares, cuando encabezó la mesa para la construcción de la paz y la seguridad en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, ya que, refirió, salió negativo en su prueba para detectar el COVID-19. El mandatario local expuso que lo que le pasó a él seguramente ya le ha pasado a la mayoría de las personas; es decir, enterarse de que alguien con quien tuvo contacto resultó positivo a coronavirus, en este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le deseó pronta recuperación.

Carreras López sostuvo que, en su caso, al haber resultado negativo fue que decidió salir de su confinamiento y regresar a sus actividades. Comentó: "Yo estoy siguiendo todos los protocolos […] De cualquier forma se procura que las actividades no sean con muchas personas ni con mucha cercanía, seguramente estaremos observando si se presenta algún síntoma, hasta el momento no ha aparecido, me hice una prueba también hace unos 10 días y también salió negativa".

Agregó que, de manera preventiva, en próximos días se realizará otra prueba, pero recalcó que se siente bien y con ánimo de seguir trabajando. Juan Manuel Carreras añadió que el general Guzmar Ángel González, de Sedena, el delegado de la FGR, Rodolfo Hernández Limón, también dio positivo y está en aislamiento. Acotó que el secretario de Seguridad, Jaime Pineda, ya está en recuperación.