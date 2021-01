Ocho de los ‘lobos solitarios’ más memorables del cine

Se le llama ‘lobo solitario’ a esa persona que pasa su tiempo alejada de cualquier grupo, viviendo independiente, excluido, o auto excluido, y que prefiere mantenerse al margen de todo y de todos.

El cine cuenta con varios ejemplos que han dado protagonistas memorables, con historias interesantes.

Walt Kowalski (Gran Torino)

Dirigida por Clint Eastwood, interpreta además a un veterano retirado, antisocial y encerrado en su casa, que se ve forzado a tomar partido cuando sus vecinos inmigrantes son agredidos.

Ellen Ripley (Alien)

Sobreviviente, luchadora, ágil e inteligente, Ripley siempre terminó sola, más que por elección, porque la gente a su alrededor no tuvo el mismo instinto para salir de las situaciones de muerte.

James Bond (007)

Unas de las características de este agente británico es que no entabla relaciones que no sean pasajeras y trabaja usualmente solo, ya que así se adapta mejor al entorno que tenga que afrontar.

The Bride (Kill Bill)

Beatrix Kiddo es una asesina experta que sigue su propio camino al dejar a su equipo y su jefe, Bill. Pero cuando creía que era libre, la buscan para matarla. Ahora deberá, sola, encontrar su venganza.

Logan (The Wolverine)

El mutante es bien conocido por negarse a acercarse demasiado a sus compañeros, ante el riesgo de decepcionarlos o causarles daño. La idea es particularmente presente en esta secuela de la saga.

Travis Bickle (Taxi Driver)

Este clásico del cine toca muchos temas importantes sobre la naturaleza del hombre, siguiendo a un hombre solitario, violento y perturbado que en su aislamiento, alimenta sus trastornos.

Sadie (A vigilante)

Su misión es ayudar a víctimas de violencia doméstica pero por eso trabaja sola, no se acerca emocionalmente a nadie y se mantiene al margen de cualquiera a su alrededor. Justiciera al 100%.

Max Rockatansky (Mad Max)

Vive en un mundo en que no se puede confiar en nadie y la lucha por sobrevivir implica pasar sobre el otro. Siempre peleando contra el mundo, no se niega a una alianza, pero no pasa muy seguido.