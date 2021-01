Basta de mentiras, solo hay 2 vacunas aprobadas por Cofepris: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, anunció que arrancó su recorrido por mil municipios del país, y en este contexto, advirtió que el Gobierno Federal tiene que dejar de mentir y le pidió dejarse ayudar en la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

En un video, el panista queretano informó que visitó las comunidades de Boyé, Vizarrón y Bellavista del Río en el municipio de Cadereyta; así como Los Arenales, en el municipio de Amealco, Querétaro, donde pernoctó en la casa de una familia de agricultores.

En estas comunidades, así como en Zimapán, Hidalgo, Anaya tuvo contacto directo con personas que se dedican a diferentes actividades: en Boyé son famosos los barbacoyeros; en Vizarrón, los artesanos que trabajan el mármol; en Bellavista del Río, los que ofrecen servicios de ecoturismo; y Los Arenales es una comunidad eminentemente agrícola. Anaya participó en dichas actividades y conversó sobre los problemas que enfrenta cada sector.

En una segunda gira, camino a Veracruz, Anaya fijó su postura sobre la estrategia del Gobierno Federal frente a la pandemia. Explicó que ante la realidad, en la que cada 48 segundos una mexicana o un mexicano mueren a causa del COVID-19, y de que somos ya prácticamente el tercer país del mundo con más muertes por esta enfermedad, urge cambiar de estrategia.

El Gobierno tiene que dejar de mentir. La pandemia no está domada, está peor que nunca. Necesitamos enfrentar la crisis unidos: Gobierno federal, estados, municipios, sector público y privado. Solo así lo podemos lograr. No hay tiempo que perder. pic.twitter.com/6RPZnBFvum — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 26, 2021

Para ello propone cuatro acciones concretas: 1) apoyar a la gente que se quedó sin ingresos, destinando para ello los recursos que se están malgastando en obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren maya; 2) hacer obligatorio para todos, sin excepción, el uso de cubrebocas; 3) hacer pruebas masivas y gratuitas; y 4) dejar de mentir en el tema de las vacunas.

Sobre el tema de las vacunas, Anaya expresó: "basta ya de mentiras", pues más allá de declaraciones, "en este momento solo hay dos vacunas aprobadas por Cofepris y no hay manera de que los gobiernos estatales o los hospitales privados las adquieran de inmediato, como ha sugerido el Gobierno. Solo las puede comprar el Gobierno Federal".

Adicionalmente, Anaya exhortó al Gobierno para que se deje ayudar en el programa de vacunación, porque "van lentísimo, no lo están haciendo de manera correcta y la gente se sigue muriendo”. Y enfatizó que “la pandemia no está domada, está peor que nunca. Esa es la verdad, no hay otros datos. ¡Basta de mentiras!".

Ante esta situación, Anaya insistió que la única estrategia posible es actuar de manera conjunta: "Necesitamos enfrentar esta crisis unidos, sin divisiones, jalando parejo: Gobierno Federal, estatales, municipios, sector público y privado. Solo así lo podremos lograr", concluyó.