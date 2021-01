Llaman a trabajadora para 'limpiar' y le 'obsequian' un departamento

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, la mujer de nombre Rosa se vio afectada por el COVID-19, lo que la llevó a perder su empleo, motivo por el que los habitantes del edificio en el que ésta trabajó por años decidieron compensarla por su esfuerzo.

Fue así que estos llamaron a Rosa para que fuera a 'limpiar' al edificio, sin embargo, al llegar la mujer fue sorprendida con un departamento completamente vacío, el cual se convertiría en su nuevo hogar, pues los residentes del complejo habitacional cubrieron dos años de renta de dicho inmueble.

Tal como se observa en el video que se ha viralizado en redes, Rosa no pudo contener las lagrimas y el llanto al enterarse del regalo que le hicieron.

"Todo el mundo la quiere. Así que decidimos devolverle algo a la mujer que le da tanto a todo el mundo. No tiene ni idea. Está a punto de obtener el ático", explican en el video antes de que la mujer se de cuenta de la sorpresa.

Debido a la perdida de empleo por el virus, Rosa tuvo que mudarse con su hermana al verse afectada su situación económica.

This hard working and loyal cleaning woman who hit hard times during the Pandemic was given an apartment thanks to all the people who lived in the building where she worked-- She's given a 2 year lease.

