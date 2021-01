Gimnasta sorprende con una ‘casi perfecta’ rutina artística de baile

La joven que forma parte del equipo de gimnasia artística de la Universidad de California en Los Ángeles, protagonizó una rutina de piso que le valió una puntuación 9.950, sobre 10, además del aplauso del público y sus compañeros deportistas.

Su actuación del 23 de enero, compartida en diversas redes sociales por la universidad, ya se ha hecho viral; sólo en Twitter ya acumula más de 8 millones y medio de reproducciones; y se acompaña de música de Kendrick Lamar, Beyoncé, Tupac y Missy Elliott, entre otros. "Esta rutina definitivamente refleja todo lo que soy hoy como mujer y, por supuesto, tuve que incorporar muchas partes de mi cultura", dijo Denis a los periodistas en una conferencia de prensa.

This is what #blackexcellence looks like. @DennisNia does it again!

@Pac12Network pic.twitter.com/2vxgyTvUCG