LA HIDRO ES PALABRA VITAL

La partícula hidro ya sabemos que significa "agua" y hay muchas palabras que la incluyen, empezando por el hidrógeno cuyo nombre significa "generador de agua…" Pues sí, porque ya sabemos que el hidrógeno, combinado con el oxígeno genera el tan llamado "vital líquido".

Está también el hidrargirio, que significa "agua plateada" y es así como se le llamaba al mercurio porque es precisamente un líquido color plata muy brillante y llamativo.

La hidra es o era un monstruo mitológico, una serpiente acuática que habitaba el lago de Lerna y que tenía siete cabezas, con la ventaja -para él o ella- de que le cortabas una cabeza y de inmediato le brotaba otra, hasta que Hércules le dijo: ¡toma! y se las cortó todas de golpe. Hasta entonces la hidra ya no pudo sobrevivir y así "marchó".

La hidrofobia es esa horrible enfermedad que les da a los perros y que pueden transmitir a los humanos. Esta enfermedad es la llamada popularmente rabia, porque al que le da lo hace sentirse muy mal y entonces se pone de un humor ahora sí que "de perros" y no te le puedes ni acercar porque, no es policía de tránsito, pero te da una mordida. Hidrofobia significa "horror al agua" porque esa es la característica de los rabiosos, aunque yo tengo algunos amigos que no tienen rabia pero les horroriza la sola idea de darse un baño.

El hidroplano es un avión que puede aterrizar en el agua porque está acondicionado para ello. Y no se escandalice si le dicen que no se puede "aterrizar" más que en la tierra, porque no es así. El verbo aterrizar está aceptado para describir un aparato que desciende en tierra, en agua o en alguna otra sustancia o material. Aterrizar es descender y punto.

La hidrólisis es un proceso químico con el que se logra el desdoblamiento de la molécula de ciertos compuestos orgánicos, ya por presencia de agua, ya por la presencia de una corta cantidad de fermento o de ácido. La hidropesía es una enfermedad que provoca acumulación del humor acuoso o seroso, principalmente en el abdomen. También provoca chismes porque una persona con hidropesía puede parecer que está embarazada y ya ve usted cómo es la gente que de inmediato empieza a murmurar.

Hay muchas otras palabras "con hidro" pero ya nada más le menciono dos, porque me tengo que ir: la hidrostática que es el estudio de los líquidos en estado de reposo y la hidrosfera -o hidrósfera- que es el conjunto de las partes líquidas que integran el globo terráqueo.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Karina -no envía apellidos- quiere saber qué significa la palabra glares, porque dice que ha escuchado que algunas personas dicen "en otros glares".

LE RESPONDO: Seguramente se refiere a "otros lares" porque "lar" significa hogar. Hablar de "otros lares" es igual a decir "otros lugares".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El café debe ser caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como un ángel y dulce como el amor.