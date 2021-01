Advierte Profeco sobre préstamos inmediatos que resultan en fraudes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte sobre los "préstamos inmediatos", que suelen convertirse en problemas con la misma rapidez, por lo que pide a los usuarios que conozcan cómo operan las empresas gestoras para que no sean víctimas de un fraude.

La dependencia federal señaló que las empresas gestoras son intermediarias entre un solicitante y una institución financiera (banco). Ofrecen préstamos inmediatos, sin aval ni garantía.

En este sentido, propone identificar a las empresas tramposas, que son aquellas cuya información sobre el servicio que dan no es precisa ni clara; solicitan mínimos requisitos y ofrecen atractivas sumas de dinero; sólo se comprometen a realizar servicios de administración y papeleo ante un banco; obligan al pago de comisiones y honorarios por servicios de investigación, pero nunca entregan el préstamo.

En su publicidad, estas empresas aseguran que, para el otorgamiento del crédito, no es necesario cumplir con un aval ni comprobar ingresos económicos; ofrecen no verificar el historial crediticio ante las sociedades de información crediticia; garantizan la entrega del préstamo de manera inmediata; se anuncian a nivel nacional a través de medios impresos o por “volanteo”, ofreciendo supuestas soluciones inmediatas a los problemas financieros.

Para evitar problemas mayores, la Profeco recomienda no responder llamadas telefónicas, correos electrónicos ni mensajes de WhatsApp en los que ofrecen la entrega de préstamos inmediatos; no realizar depósitos por comisión por apertura de crédito o para trámites y papeleo; leer los términos y condiciones bajo los cuales ofrecen sus servicios; no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito.

Antes de pagar la comisión por gastos de gestoría, debe asegurarse de la viabilidad del crédito; si busca un préstamo o financiamiento, hágalo ante una institución financiera formal. Consulte a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para conocer a las empresas que son instituciones bancarias o de crédito debidamente autorizadas y no terceros.

Las principales reclamaciones contra estas empresas son para rescindir el contrato; porque no entregan el dinero ofrecido; no devuelven los pagos previamente realizados.

Para cualquier duda o aclaración, el Teléfono del Consumidor es el 800 468 8722, sin costo para el interior de la República Mexicana, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas, también disponible en: http://telefonodelconsumidor.gob.mx