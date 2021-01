Turistas por poco son atacados por un tigre tras acercarse demasiado para retratarlo

El video fue compartido por la oficial de servicios forestales Susanta Nanda compartió a través de su cuenta de Twitter un video en donde varios turistas abordo de vehículos de safari estaban tratando de fotografiar a un tigre que estaba detrás de una barda, pero segundos después, el tigre saltó sobre la estructura y observó a los visitantes curiosos mientras estaba a sólo unos centímetros de ellos.

Los turistas rápidamente se callaron y tomaron asiento en los vehículos que los transportaban, mientras el depredador por fortuna sólo se limitó a observarlos pero no hizo el intento de atacarlos.

Nanda se refirió a los turistas como idiotas y advirtió que la próxima vez, el tigre no muestre la paciencia que mostró durante este encuentro cercano. Decenas de usuarios respondieron al video con insultos hacia los turistas y su incredulidad.

Idiotitis...

When human brain shuts down & mouth keeps talking.

Appreciate the anger management of the tiger. But that can’t be guaranteed in future. pic.twitter.com/dSG3z37fa8