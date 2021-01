Sin empujones, el reinicio de actividades en metro Pantitlán

Al reanudarse este lunes el servicio en la Línea 1 del Metro, de Pantitlán a Observatorio, no se registró gran afluencia de usuarios como se esperaba.

Vigilantes que llegaron desde la madrugada a la terminal Pantitlán se sorprendieron de que no hubiera un gran número de pasajeros provenientes, principalmente, de municipios de la zona oriente del Estado de México, como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca

"La verdad que está muy relajado el día, pensamos que por comenzar el servicio otra vez la gente iba a venir como siempre, pero hasta ahora está muy tranquilo", dijo una de la integrantes de la Policía Bancaria e Industrial que realiza vigilancia en las inmediaciones de Pantitlán.

En los andenes no se presentaron empujones entre los pasajeros a la hora de abordar los trenes, como suele ocurrir en la Línea 1.

"Yo venía con la idea de que iba a ver mucha gente porque ya se restableció el servicio, hasta salí más temprano de mi casa, pero está muy tranquilo, no hay mucha gente, hasta parece un día festivo", comentó Manuel, una vecino de la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl.

Los vendedores de los locales que funcionan en el interior del metro Pantitlán también esperaban que hubiera más gente este lunes.

"Yo abrí el negocio a las 7 de la mañana y no veo la gente que se veía en un lunes normal, tal vez mucha gente no se enteró que ya se reanudó el servicio o se traslada en camiones de la RTP o en micros como lo hizo mientras no había servicio en el Metro", contó un comerciante.

El servicio en la Línea 1 se suspendió el sábado 9 de enero al registrarse un incendio en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), ubicadas en la calle Delicias, colonia Centro.