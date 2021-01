Propuesta de matrimonio que involucra una cacatúa se hace viral

Todo fue planeado por el novio, Jesse, que quería sorprender a su pareja, Erin, mientras visitaban juntos el zoológico de Australia en Sunshine Coast. Según Upworthy, Jesse llevó a su novia a un espectáculo de aves en el zoológico. El adiestrador de pájaros presentó a la audiencia a Euli, una cacatúa negra de cola roja, y le pidió a la audiencia un voluntario. Erin se puso de pie y el adiestrador le pidió un billete de cinco dólares. Euli, dijo el hombre, sabría a quién acudir ya que ella tenía el dinero en la mano.

Euli voló hacia Erin, tomó el billete de su mano y voló de regreso. Entonces el encargado dijo que Euli le iba a llevar a Erin su "recibo". El pájaro voló y le entregó a Erin un trozo de papel, que contenía la sorpresa.

A groom-to-be has taken his marriage proposal to new heights, enlisting the help of @AustraliaZoo. Black cockatoo Euli delivered Erin a special note, during a bird show at the Crocoseum, and as she turned around - Jesse was on one knee. https://t.co/dSgFbiE9NM #7NEWS pic.twitter.com/3hGE9oG1F3