Pierde todos los dedos de los pies tras sufrir una rara enfermedad

El británico Simon Charlesworth perdió todos los dedos de los pies tras sufrir una extraña enfermedad. Su historia comenzó en 2018, cuando fue ingresado al hospital con gripe, neumonía y sepsis.

Debido a su estado grave, los médicos decidieron inducirle el coma y pasó 10 días en ese estado. Luego estuvo 4 semanas en cuidados intensivos, pero ahí apenas iniciaba todo, según contó al portal Wales Online.

Al regresar a casa, en un lapso de 18 meses se le fueron cayendo los dedos de los pies. "Fue un shock más que cualquier otra cosa. A pesar de que mis dedos estaban en un estado terrible, no esperaba que sucediera", dijo Charlesworth.

El motivo responde a que mientras estuvo en coma, su presión arterial bajó bruscamente y le dieron medicamentos para aumentarla rápido. "Pero cuando lo hacen la sangre fluye hacia los órganos mientras las extremidades sufren falta de sangre; es básicamente como sufrir una congelación", explicó el hombre de 61 años.

Al despertar del coma en efecto sus pies le dolían y sus dedos se habían vuelto negros. Mientras su salud mejoraba, el estado de sus pies empeoraba. El primer dedo lo perdió en diciembre de 2018, cuatro meses después de salir del hospital. "El desprendimiento no fue doloroso. Me duchaba todos los días y luego me rociaba todos los dedos de los pies con un antiséptico para tratar de detener cualquier infección. El dedo se desprendió mientras lo frotaba con Germolene", cuenta.

El último dedo se desprendió en diciembre del 2019. Ahora está esperando una cirugía correctiva, pues fue aplazada debido a la pandemia. "Hay momentos en los que desearía no haber salido del coma", confiesa.