Le avienta agua hirviendo a su esposa porque le llevó el desayuno a la cama

Rukiye Ay, de 23 años, explicó que quería darle una sorpresa a su marido. Sin embargo, Ali Ay, de 28 años, se enojó por haberlo despertado temprano. "Estaba enojado y exigió saber por qué lo desperté y me dijo que no lo molestara", dijo la mujer, según citan los medios locales.

Añade que tras esto, ella fue a la cocina a desayunar con su hija de año y medio, pero el hombre entonces la amenazó con divorciarse. "Entró [en la cocina] todavía de mal humor y me dijo que se iba a divorciar y a ganar la custodia de nuestra hija sin importar lo que hiciera", detalló la mujer.

Cuenta que en ese momento su esposo le echó agua hirviendo por el cuello, gracias a que ella se dio vuelta a tiempo, pues el líquido iba dirigido a su cara.

Cuando el hombre recibió una llamada telefónica, Rukiye aprovechó para correr a la casa de su vecino y llamar a la policía. Luego del arresto el sujeto había sido puesto en libertad bajo fianza, pero la decisión creó inconformidad entre la población, por lo que se procedió a arrestarlo de nuevo y ponerlo en prisión preventiva.

A husband has been accused of throwing boiling water at his wife in anger after she woke him up to bring him breakfast in bed as a treat

Ali Ay, 28, allegedly poured boiling water over Rukiye Ay, 23, because he had wanted to sleep and he saw her romantic gesture as a disturbance pic.twitter.com/fxBv906hHi